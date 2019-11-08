Kıdem tazminatı, iş dünyasında en çok araştırılan konulardan biridir. İşçi ile işveren arasında yer alan çalışma birliği bozulduğu zaman her iki tarafında mağdur olmaması için İş Kanunu'nca bazı düzenlemeler yapılmıştır. Kıdem tazminatı da bu düzenlemeler arasında yer alır. Hem işveren hem de çalışanlar için önemli bir detay olan kıdem tazminatı, çoğu kişi için bir güvencedir. Ancak ne yazık ki bu konu işçi ile işveren arasında yaşanan uzlaşmazlık konularının da başında yer alır. Bir işçinin, çalıştığı kurumdan kıdem tazminatı alabilmesi için o iş yerinde deneme süreleri de hesaba katılarak en az bir yıl süre ile çalışmış olması gerekmektedir. Kıdem tazminatı ile ilgili bilinen en yaygın bilginin bu olması ve tazminatı hak edebilmek için hangi şartların olgunlaşması gerektiği ve kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağının vatandaşlar tarafından bilinmemesinden dolayı konuya ilişkin detaylı bir haber hazırladık. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı alabilmek için hangi şartların sağlanmış olması gerekmektedir? İşte tüm bu sorulara cevap olacak haberimizin detayları…

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İş akdi işveren tarafından sonlandırılan, deneme süresi de dahil olmak üzere o iş yerinde en az bir yıl çalışmış olan işçinin almaya hak kazandığı tazminata kıdem tazminatı denmektedir. Çoğunlukla işten çıkarılan kişini aldığı kıdem tazminatı bazı özel durumlarda çalışanın kendi rızası ile çıkması durumunda da verilir. Kadınlarda evlilik halinin gerçekleşmesi, erkeklerde ise zorunlu askerlik hizmetinin gerçekleşmesi için işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı verilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanmış bir işçi için, çalıştığı kurumdaki her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler var ise bir yıla oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Yapılan bu hesaplamada işçiye düzenli ödenen tüm ücretlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarı dikkate alınır.

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