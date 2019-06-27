Sigortalı olarak çalışan işçilerin istifa ya da işten çıkartılma durumlarında en merak ettikleri durum alacakları tazminatlardır. Bu tazminatların başında ise kıdem tazminatı gelmektedir. Peki, kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? İşinden ayrılan çalışan hangi durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir? İşveren kıdem tazminatını hangi durumlarda vermekle yükümlü değildir? İşinden ayrılacak olan ve bu soruların cevabını merak eden çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırladığımız haber iyi bir kaynak olacaktır. İşte detaylar…

KIDEM TAZMİNATI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Sigortalı çalışanların bir güvencesi olan kıdem tazminatı öncelikle iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsamaktadır. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak; 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçinin işten çıkarılması durumunda, işveren tarafından çalışana ödenmesi zorunlu olan tazminattır. Adından da anlaşılacağı gibi kıdem tazminatı, işçinin kıdemine yanı çalıştığı işi tecrübe ettiği süreye göre değişiklik gösterir. Kısaca anlatmak gerekirse de işçinin çalıştığı süredeki emeğinin karşılığıdır. Daha detaylı bilgiyi https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf linkinden İş Kanunu'nun ilgili mevzuatında bulabilirsiniz.

Kıdem tazminatının en belirgin özelliği ise işverenin, çalışanını işten kolayca çıkartması için caydırıcı bir unsur olmasıdır. Hem işçinin çıkarılma evresinde hem de çıkarılması durumda sonrasındaki evrede maddi bir destek olan kıdem tazminatı en önemli bir yasal haktır. Ancak kıdem tazminatını hak etmenin bazı koşulları bulunmaktadır.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İşçi için önemli bir güvence olduğunu belirttiğimiz kıdem tazminatının başlıca şartı en az bir yıl boyunca kesintisiz olarak aynı işyerinde çalışmış olmaktır. Bunun dışında işçinin, işveren tarafından haklı bir fesihe dayandırılmadan işten çıkarılması gerekmektedir. Bu durumda kanunda belirtilen haklı gerekçeler dışında, kendi isteği ile işten ayrılırsa kıdem tazminatını almaya hak kazanamaz.

Çalışanın lehine olan haklı fesihler;

Sağlık sebepleri

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller

Zorlayıcı sebeplerdir.

Aynı zamanda kadın çalışanlar için evlilik, erkek çalışanlar için de askerlik görevi haklı fesih sebepleri arasında yer almasa da kıdem tazminatını hak etmesi için geçerli sebeplerden biridir.

Aynı şekilde yine 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işveren lehine olan haklı fesih sebepleri;

Sağlık sebepleri

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halindeki işe olan devamsızlığı

Zorlayıcı sebepler şeklinde belirtilmiştir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatını hak eden bir çalışanın, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödemesi alması gerekmektedir.

Fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavan tutarı ile sınırlandırılmıştır. Buna göre, kıdem tazminatı tavan tutarı (1 yıl çalışma karşılığında alınabilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı) 2019 yılının birinci yarısı için (01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri arasında) 6.017,60 TL'dir.

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