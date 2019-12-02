Kıdem tazminatı herhangi bir yerde sigortalı çalışan milyonlarca kişi için son derece önemli bir güvencedir. Çalışma hayatında uzun yıllardır bulunan kişilerin özellikle merak ettiği kıdem tazminatı hakkında vatandaşlar pek çok şey aramakta. Aranan bu konuların başında da elbette ki kıdem tazminatı şartları yer almaktadır. Bir çalışanın, iş dünyasının en çok tartışılan konularından biri olan kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için belli başlı bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Hem işçi hem de işveren açısından bakıldığı zaman her iki tarafında mağdur olmaması için İş Kanunu’nca net bir şekilde ele alınan kıdem tazminatı şartları nelerdir? Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin ne kadar süre çalışmış olması gerekmektedir? İşte tüm bu soruların cevabını bulabileceğiniz haberimizin ayrıntıları…

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi işveren tarafından sonlandırılmış olan, deneme süreleri de dahil olmak üzere en son çalıştığı iş yerinde en az 1 yıl çalışan işçinin almaya hak kazandığı tazminata denmektedir. Genellikle iş akdine işveren tarafından son verilen yani işten çıkarılan vatandaşın aldığı kıdem tazminatı bazı özel durumlarda çalışanın kendi rızası ile çıkması durumunda da verilir. Peki bu durumlar nelerdir?

Çalışanın kendi rızası ile işten çıkması yani istifa etmesi halinde bile kıdem tazminatı alabilmesi için;

– Emekli olup kendi istekleriyle ayrılanlar,

– Kadınlarda evlilik halinin gerçekleşmesi

– Erkeklerde ise zorunlu askerlik hizmetinin gerçekleşmesi için işten ayrılma durumunda

– 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 15 yıl 3.600 gün şartlarını tamamladıklarına dair bir yazı almaları halinde,

– Çalışanın vefatı halinde de varislerine kıdem tazminatı verilmektedir.

Peki, tüm bunların dışında kıdem tazminatı alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Daha önce de belirttiğimiz gibi aynı iş yerinde deneme sürelerini de dâhil ederek en az 1 yılı doldurmuş olan çalışanlar alabiliyor. Eğer çalışan 1 yılı doldurmamışsa ayrıldıklarında tazminat alamazlar. Bunun dışında çalışan eğer herhangi bir kusurlu davranıştan dolayı yani haklı sebeplere dayalı bir çıkarılma yaşarsa kıdem tazminatını alamaz.

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