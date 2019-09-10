Kıdem tazminatı, bir kurumda çalışan işçinin en temel haklarından biridir. 1475 İş Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen şekilde kıdeme hak kazanacak durumda işten ayrılan ya da haklı fesh nedenleri dışında işveren tarafından sözleşmesi sonlandırılmış yani işten çıkarılmış işçilere, çalışmış oldukları süreler göz önünde bulundurularak ödenen tazminata kıdem tazminatı denmektedir. Ancak ödenen bu tazminatta çalışanların en merak ettikleri konulardan biride ödeme şekli. “Kıdem tazminatı taksit yapılır mı?” şeklindeki sorular ile akıllarındakilere cevap bulmaya çalışan vatandaşlar için hazırladığımız haberde konuya ilişkin tüm detayları bulabilirsiniz. İşte kıdem tazminatı ödemesi ile ilgili detaylar…

KIDEM TAZMİNATI TAKSİT YAPILIR MI?

Sigortalı çalışanların en temel güvencelerinden haklarından biri olan kıdem tazminatı iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsamaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin işten çıkarılması durumunda yada 5 yılını doldurmuş bir çalışanın kendi isteği ile işten çıkması durumunda işveren tarafından çalışana ödenmesi zorunlu olan tazminattır. Adından da anlaşılacağı gibi kıdem tazminatı, işçinin kıdemine yanı çalıştığı işi tecrübe ettiği süreye göre değişiklik gösterir. En kısa tabiri ile işçinin çalıştığı süredeki emeğinin karşılığıdır.

Ancak 4857 sayılı İş Kanunu'nda kıdem tazminatının ödenme zamanına dair her hangi bir süre belirtilmemiştir. Buna rağmen kıdem tazminatı ödemesi için kabul edilen genel kural bu tazminatın hemen ve nakit bir şekilde ödenmesi gerektiğidir. Kıdem tazminatı hakkı, iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak doğan bir hak olduğundan, bu tazminat işçi ile işveren arasındaki iş akdinin sona ermesinin ardından peşin olarak ödenmelidir.

Tüm bunlara rağmen bazı ekonomik sorunlardan dolayı kıdem tazminatı ödemesi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte yapılamamaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 120. maddesinde belirtilen hususlara göre ‘'Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.'' şeklinde belirtilmiştir. Yani kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanacak en yüksek faize karar verilecektir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, iş kanununda kıdem tazminatının işçiye taksitler halinde ödenmesi konusunda net bir hüküm bulunmazken işçi ve işverenin karşılıklı anlaşmaları durumunda, kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi mümkündür.