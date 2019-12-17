Kıdem tazminatı tavan ücreti birçok işçi için önemli bir detaydır. Bu nedenle de özellikle yeni yılın yaklaşması ile birlikte internette sık sık konuyla ilgili detaylar aranmaktadır. Kıdem tazminatı tavan ücreti, memur ve memur emeklileri için yapılacak zam oranlarının belirlenmesi ile birlikte netlik kazandı. Hakem Kurulu memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan zam miktarını uzun süren görüşmeler ve pazarlıklar sonrasında kararlaştırdı. Buna göre Hakem Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın değişiklik yaparak sunmuş olduğu son teklifi geçerli saydı ve 2020 yılında memur ve memur emeklilerine 4 + 4 zam yaptı. Aynı zamanda Kurul, enflasyon farkının 5’in üzerinde olması durumda ise bunun maaşlara yansıtılacağını da kararlaştırdı. Belirlenen bu rakamların ardından 2020 yılından itibaren uygulanacak kıdem tazminatı tavan ücreti de belli oldu. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detayların yer aldığı haberimiz…

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

2020 yılı için memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan zam oranları uzun görüşmelerden sonra netleşirken aynı zamanda kıdem tazminatı tavan ücretinde yaşanacak olası artış da belli oldu. Buna göre; memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranınca kıdem tazminatı da tavanı artacak.

Kıdem tazminatı 2019 yılı için 6 bin 380 TL tavan ücreti ile ödenmekteydi. Belirlenen oranlara göre, 2020 yılı Ocak ayında ise kıdem tazminatı tavan rakamı minimum 6 bin 635 TL olacak.

Kıdem tazminatı tavan fiyatları brüt ücreti yüksek olan çalışanlar için yapılıyor. 2020'nin Ocak ayında yapılacak olan zammın ardından kıdem tazminatı tavan fiyatı uygulamasından yararlanabilen çalışanların brüt ücretinin 6 bin 400 TL’nin üzerinde olması gerekmekte.

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