Kıdem tazminatı vergi iadesi ödemeleri başladı mı? Kıdem tazminatı vergi iadesi ayrıntıları…

Kıdem tazminatı gelir vergisi iadesi sayesinde çalışanların kıdem tazminatında yapılan vergi kesintisi iade edilecek. Kıdem tazminatı vergi iadesi için başvuru yapmak gerekiyor. Kimi vatandaşlar iş yerlerinden çıkarılmadan karşılıklı anlaşarak ayrılabiliyorlar. Karşılıklı ayrıldıklarında bu vatandaşlara ikale sözleşmesi kapsamında bir ücret ödeniyor. Karşılıklı anlaşarak işten ayrılan personele yapılan ödemeden (kıdem tazminatı) kesilen gelir vergisi 27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılanlara da artık iade ediliyor.

GELİR VERGİSİ ÜCRETİ GERİ ÖDENECEK

Yapılan bir düzenlemeyle ise 27 Mart 2018 tarihinden önce iş yeri ile karşılıklı anlaşarak ayrılan ve bunun karşılığında ücret alan vatandaşların da kesilen gelir vergisi ücretlerinin de geri ödenmesi kararı verildi.

BU TARİH ÖNEM TAŞIYOR

Hazine ve Maliye bakanlığı 27 Mart 2018'de yaptığı bir düzenleme ile karşılıklı anlaşma sonucu verilen ücretten gelir vergisi iadesi yapılmasına karar vermiş ve bu haksızlığı gidermişti.

ÖZCAN: BİR HAKSIZLIK GİDERİLMİŞ OLDU

Sözcü Gazetesi sosyal güvenlik yazarı Sezgin Özcan konu hakkında yaptığı açıklamada bir haksızlığın giderildiğini söylemişti. Özcan, “İş verenle işçi arasında karşılıklı fesih durumlarında ödenen para üzerindeki vergi, kıdem tazminatı olarak sayılmadığı için tartışmalı bir konuydu. Hazine ve Maliye tarafından yapılan bu düzenleme ile bir haksızlık giderilmiş oldu” değerlendirmesinde bulunmuştu.

DAVADAN VAZGEÇİLECEK

27.03.2018 tarihinden önce işten karşılıklı anlaşarak ayrılan kimi vatandaşlar yapılan düzenleme sonrası ödenen tazminatlardan kesilen vergilere ilişkin dava açmışlardı. Bugün yapılan bir düzenleme ile bu davalarından vazgeçen vatandaşlara gelir vergisi kesintileri iade edilecek. Dava açmamış olanlar ise yetkili vergi dairelerine başvurarak düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde ücretlerini geri alabilecekler.