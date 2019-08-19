Kim, hangi yola, ne kadar para ödüyor?

Türkiye'deki vatandaşlar son yıllarda devlet imkanları yerine özel sektör tarafından yapılan otoyol projeleri için küçük bir servet ödüyor. En son İstanbul-İzmir otoyolu üzerinden yapılan magazinsel tartışmalar bir yana gerek hazine garantisi olması gerekse de bazılarında dolara sabitlenen ücretleri bu projeleri içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.

Peki ya dünyada paralı yollar yok mu? Varsa ücreti ne kadar? Öncelikle belirtelim karayolu yapımında dünyanın sayılı bölgelerinden biri Batı Avrupa.

Almanya, Belçika ve Hollanda'da (otomobiller) halkın vergileri ile yapılan otoyollar ve köprüler için herhangi ek bir ücret ödenmiyor. Fakat Almanya’da önümüzdeki yıllarda otoban ücretlerine 67-103 euro arasında yıllık bir ücret gelmesi bekleniyor.

Avusturya'da yıllık olarak bir otoyol bileti alınıyor bu bilet için yaklaşık 103 euro ödeniyor. Slovenya'da da benzer bir bilet var yıllık ücreti 112 euro. İsviçre'de yıllık otoban kullanım ücreti 35 frank.

Fransa'da Paris'ten Lyon'a yaklaşık 450 kilometrelik bir yol 20 euroya gidilebilirken İtalya'da yine yaklaşık 450 kilometre tutan Ventimiglia-Bologna arası 40 euroya gidiliyor.

İtalya otobanlarında motosiklet veya otomobillerin geçiş ücretleri arasında bir fark gözetilmiyor. Bazı uzmanlara göre dağlık İtalya coğrafyasında yol yapım maliyetleri yüksek olduğu için otoban fiyatları yüksek. 7 bin kilometre karayoluna sahip İtalya'da karayollarının bin kilometresi devlete ait geri kalan 6 bin kilometre 26 farklı özel şirket tarafından işletiliyor.

Otoyolları işleten özel şirketlerin yüzde 70'i ise Gavio Group ve Atlantia Group'a ait. Söz konusu iki şirket de Benetton Ailesi'nin kontrolünde. Geçen yıl AB Komisyonu İtalya hakkında otoyol işletme hakkının uzatılması konusunda yeni bir ihale açmadığı için inceleme başlatmıştı.

KİLOMETRE BAŞINA EN PAHALI KÖPRÜ BİZDE

Kilometre başına dünyanın en pahalı köprüsü ise Türkiye'de! İstanbul ile Bursa'yı bağlayan Osmangazi Köprüsü 2.6 kilometre uzunluğunda. Köprünün geçiş ücreti otomobiller için 103 TL. Köprünün bir kilometresi 39.6 TL'ye denk geliyor.

Dünyanın en pahalı ikinci karayolu ise İngiltere ve Galler'i birbirine bağlayan Severn Köprüsü. Severn Köprüsü'nün bir kilometresi için 4 pound ücret ödeniyor. (27 TL)