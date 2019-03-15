KİM Market çalışma saatleri 2019: KİM Market hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

KİM Market mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… KİM Market sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? KİM Market, 08:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, KİM Market çalışma saatleri 2019…

KİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

KİM Market sabah 08:00'da açılmaktadır. Öğle tatili arası vermeyen KİM Market akşam saat 22:00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

KİM Market hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler içerisinde çalışmaya devam eder. KİM Market şubeleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk günü kapalı, diğer günlerinde ise açıktır. Ayrıca arefe günü, 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde ise açıktır.

KİM Market Genel Müdürlük Binası, Hadımköy Mah. Metin Oktay Cad. No: 3/1 Arnavutköy / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

KİM Market Genel Müdürlük Telefon Numarası: 0 212 489 21 21

KİM Market Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 1 546