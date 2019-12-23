KİPTAŞ 12 arsa ve 36 iş yerini satışa çıkarıyor

Tamamı İstanbul'da yer alan hemen teslim avantajına sahip 36 iş yeri ile 12 arsa halka açık müzayede yöntemiyle satışa çıkıyor. KİPTAŞ'ın düzenlediği İkinci Gayrimenkul Müzayedesi 25 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 14.00'te yatırımcıları ağırlayacak.

KİPTAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre müzayede, KİPTAŞ'ın Merkezefendi'de bulunan Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Açık artırmaya katılımcılar online olarak teklif verebilecek.

KATILIM TEMİNATLARI NE KADAR?

İstanbul'un farklı ilçelerinde yatırım değeri yüksek iş yerlerinin bir kısmı hazır kiracılı, bir kısmı ise teslime hazır iş yerlerinden oluşuyor. Müzayedede 8'i Başakşehir, 3'ü Tuzla ve biri de Silivri'de olmak üzere 12 arsa satışa çıkacak.

36 iş yeri ise Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece, Maltepe, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunuyor. Açık artırma şartnamesine göre; açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde şartnamede yer alan hesap numarasına talip oldukları her gayrimenkul için ayrı ayrı geçici katılım teminatı ödeyecekler.

Katılımcılar muhammen bedeli 999 bin 999 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 20 bin TL, 1 milyon TL’den 9 milyon 999 bin 999 TL'ye kadar olanlar için 50 bin TL teminat yatıracaklar. (İHA)