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KİPTAŞ tarihinde ilk kez müzayede düzenledi

İBB şirketi KİPTAŞ’ın tarihinde ilk kez düzenlediği halka açık müzayedede, AKP döneminde İBB'nin üst düzey yönetimi tarafından kullanılan iştirak şirketine ait 3 lüks araç da satıldı. Tasarruf etmek için satışa sunulan 3 lüks aracın satışından toplam 850 bin TL gelir elde edildi. Arsa, dükkan ve mülk satışı ile birlikte müzayededen toplam 66 milyon 544 bin TL gelir sağlandı. Elde edilen gelir kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinde kullanılacak.

Özlem GÜVEMLİ
19:18 -
Haberler Ekonomi
KİPTAŞ tarihinde ilk kez müzayede düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden KİPTAŞ; 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç için açık artırma usulü ile müzayede düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasından itibaren gündeme getirdiği ve göreve geldikten sonra da 730 adedini iade ettiği ihtiyaç fazlası kiralık araçlar nedeniyle müzayedenin en ilgi çeken kısmı satışa çıkarılan 3 lüks araç oldu.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, daha önce SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada maliyeti şirkete yük getiren 3 lüks aracı tasarruf etmek ve kaynak yaratmak amacıyla satışa çıkaracaklarını açıklayarak bu araçların daha önceki dönemde KİPTAŞ üzerinden İBB’nin üst düzey yönetimine verilen araçlar olduğunu söylemişti.

850 BİN TL'YE SATILDI

Lüks araçlar müzayedenin ilk oturumunda açık arttırma ile satıldı. Tahmini bedeli 66 bin 875 lira olarak belirlenen 2005 model Audi a6, 3.0 TDİ 78 bin TL'ye alıcı buldu. 184 bin 665 TL üzerinden satışa sunulan 2007 model Mercedes Benz S350 L, 260 bin TL'ye gitti. Tahmini bedeli 200 bin TL olarak belirlenen 2008 model Mercedes g-420 arazi aracı ise 512 bin TL'ye satıldı. KİPTAŞ'ın yaklaşık 500 bin TL gelir beklediği lüks araçlar 850 bin liraya satılmış oldu.

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ARSA VE DÜKKANLAR SATILDI

Müzayedenin öğleden sonraki oturumundan 28 dükkan ve 19 arsa açık arttırma ile satışa sunuldu. Toplam 22 milyon 327 bin 977 TL tahmini bedel ile satışa çıkan 19 arsadan 8'ine alıcı çıktı. Arnavutköy, Başakşehir ve Çanakkale'de bulunan 8 adet KİPTAŞ arazisi 26 milyon 205 bin TL'ye alıcı buldu. Satışa çıkan 28 dükkandan da 6'sı satıldı. Toplam 5 milyon 61 bin 920 TL değer biçilen 6 adet dükkanın satışı 6 milyon 222 bin 342 TL bedel ile gerçekleştirildi. Toplam tahmini bedeli 27 milyon 841 bin 398 TL olan 17 adet mülk de 33 milyon 267 bin 472 TL'ye satıldı. Müzayededen toplam 66 milyon 544 bin TL gelir elde edilmiş oldu. Müzayededen elde edilen gelir kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinde kullanılacak.

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Son güncelleme: 20:16 24.10.2019
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