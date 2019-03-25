Kira beyannamesi nasıl verilir? Kira beyannamesi için son gün geldi! İşte kira gelir vergisi hesap yöntemi…

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, mesken ve işyerleri kiralamalarından elde edilen gelir için kira gelir vergisi ödeniyor. Peki, kira gelir beyannamesi vermek için son gün ne zaman? Kira gelir vergisi hesaplama ve bilinmesi gerekenler…

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

2019 kira beyannamesi vermek için ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek ya da www.gib.gov.tr internet adresine girerek kolaylıkla beyanname verebilirsiniz. Sistemde bulunan Hazır Beyan sayesinde kolayca kira geliriniz için gerekli işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca bir cep telefonu uygulaması olarak da sunulan bu sistemi telefonunuza indirerek işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükellefler, okuma yazması olmayanlar ile engelli ve hastalar “444 0 189” numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

2019 KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi başladı. Kira gelir beyan dönemi, her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mart'ta başlayıp 25 Mart'ta sona erecek. Bu beyanname verildikten sonra kira mükellefi olan kişinin 5 gün sonra yani 30 Mart 2019 tarihinde vergi ödemesini yapması gerekiyor.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

İSTİSNA ORANLAR BELİRLENDİ!

Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemi için istisna oranlar konutta 4 bin 400 TL, iş yerinde ise 34 bin TL olarak belirlendi.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

KİRA GELİR VERGİSİ HESAPLAMA

2019 kira gelir vergisi hesaplamasında iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar götürü gider yöntemi ile hesaplama ve gerçek gider yöntemi ile kira gelir vergisi hesaplamadır.

Götürü gider yöntemi ile 2019 kira geliri hesaplama

Kira gelir vergisi hesaplamada en kolay yöntem budur. Bu yöntemde elde ettiğiniz toplam kira gelirinden istisna bedeli düşülür ve kalan tutar kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendirme yapılır.

Örnek:

2018 yılında elde edilen konut kira geliri toplam 15.000 TL olsun. Götürü gider yöntemine göre hesaplandığında öncelikle bu tutar üzerinden kiraya tabi olmayan istisna tutarı düşülür. 2018 yılı için istisna tutar 4.400,00 TL'dir. Şimdi;

15.000 – 4.400 = 11.600 TL. Bu tutar istisna düşüldükten sonra vergiye tabi olan tutardır. 11.600 TL gelir 2018 gelir vergisi diliminde birinci vergi dilimi yani %15’lik vergi dilimine girdiğinden ödenecek kira vergisi 11.600 x % 15= 1.740 TL olacaktır.

Gerçek gider yöntemi ile 2019 kira geliri hesaplama

Kira vergisini gerçek gider yöntemi ile hesaplamak götürü gider yöntemine göre biraz daha zordur. Bu yöntemde gayrimenkul için yapılan giderler ödenecek kira gelirinden düşülür. Gerçek gider yönteminde aşağıdaki ve benzeri belgeye dayandırılabilen harcamalar toplam kira gelirinden düşülebilmekte. Bu giderler şunlardır;

– Elektrik, su v.b. harcamaları,

– Konutun sigorta giderleri,

– Konut için verilen harçlar, ödenen vergiler v.b.,

– Bakım ve onarma masrafları,

– Amortisman bedelleri.

Örnek

Elde ettiğiniz konut kira geliri 2018 yılında toplam 19.000 TL olsun. Bu daireye 600 TL ye deprem sigortası, 500 TL bakım gideri, 450 TL de elektrik harcanmış olsun. Vergiye tabi olacak kısım için önce toplam kira gelirinden istisna tutarı ve harcama tutarları çıkarılır. Sonra kalan tutar hangi vergi dilimine giriyorsa vergi dilimi oranında vergi ödenir. Yani;

Toplam kira geliri: 19.000 TL,

Toplam harcamalar ve istisna tutarı toplamı: 4400 + 600 + 500 + 450 = 5.950,00 TL

Vergiye tabi olacak kısım: 13.050 TL.

Birinci vergi dilimi yani %15’e göre ödenecek kira vergisi: 13.050 x %15 = 1.957 TL'dir.