Kirada oturan vatandaştan evi olmadığını ispatlaması istendi

Ankara’da yaşayan Gazeteci Faruk Mangırcı’ya, 2009 yılında vergi borcu geldi. Borcun Ankara Cebeci’deki bir gayrimenkulden elde edilen kira gelirine ait olduğu gören Mangırcı, bir yanlışlık olduğunu düşünerek, vergi dairesine dilekçe yazdı. Ankara’da üzerine kayıtlı bir evinin olmadığını, aksine 25 yıldır kirada yaşadığını, bu nedenle de yapılan yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

EVİN YOKSA İSPATLA!

Vergi dairesi ise Mangırcı’ya, ‘Üzerine kayıtlı evinin olmadığını ispatla’ cevabını verdi. Bu cevap karşısında şoke olan Mangırcı, bir kaç kez daha dilekçe yazarak olmayan evi için istenen ‘kira geliri’ borcunun silinmesini talep etti.

YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİNİ BEKLERKEN, E-HACİZ GELDİ

Mangırcı, yanlışlığın düzeltilmesini beklerken 2 ay önce gelen e-hacizle (elektronik haciz) ikinci bir şok yaşadı.

Vergi borcundan dolayı tüm banka hesaplarına bloke konulan Mangırcı, CİMER’e yazarak, ‘Madem Ankara’da evim var, o zaman tapuda ismime tescilini istiyorum’ ifadelerini kullandı.

“ÖYLE BİR EVİM YOK, VAR DİYORSANIZ TAPUSUNU İSTİYORUM”

Mangırcı’nın CİMER’e yazdığı yazı şöyle; “Sayın Cumhurbaşkanı; Seğmenler Vergi Dairesi tarafından hakkımda gayrimenkul kirasının gelirine ilişkin vergi vermediğim gerekçesiyle tahakkuk ettirilen vergi borcumdan dolayı banka hesaplarıma bloke konulmuştur. Defaatle verdiğim dilekçelere rağmen yapılan yanlışlık düzeltilmemiştir. Ankara ili sınırları içinde herhangi bir gayrimenkulüm hiç olmamıştır. Dolayısıyla olmayan gayrimenkulün kirasını almam da söz konusu değildir. Yapılan bu yanlışlığın derhal düzeltilerek tahakkuk ettirilen borcun silinmesini istiyorum. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise devletimin vergisini tahakkuk ettirdiği hangi gayrimenkul ise o gayrimenkulün tapuda ismime tescilini saygılarımla arz ederim”