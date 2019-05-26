Kış vatandaşa yaz çiftçiye yaramıyor!

Türkiye'nin önemli örtü altı tarım merkezlerinden biri olan Kumluca'da, kışın olumsuz hava koşulları ve üretim azlığı nedeniyle ürünlerin fiyatları aşırı yüksek seyretti. Serada yetişen domates 12, sivri biber 25, patlıcan 20 TL'ye kadar yükseldi. Havaların ısınmasıyla birlikte üretim arttı ve serada yetişen ürünlerin tümünün fiyatları düştü. Yaz aylarında üretimi en çok yapılan domates ve salatalık fiyatlarının düşmesi çiftçiyi olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hali'nde şu an domates 1 lira 70 kuruş, biber 1 lira 20 kuruş, salatalık 30 kuruşa alıcı buluyor.

ZARARINA ÜRETİM YAPIYORUZ

Antalya'nın Kumluca ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, şu an maliyetin çok altında üretim yaptıklarından yakındı. Maliyeti 1 buçuk lira olan salatalığın dalında satış fiyatının 30 kuruşa kadar düştüğünü belirten Kökce, “Domates 1 liraya kadar düştü. Biber 1 lira 20 kuruş, kabak 1, fasulye 3 liraya kadar düştü. Fiyatlar şu an maliyetin çok altında. Ürünlerimizi zararına topluyoruz. Salatalığı hale götüremiyoruz. Kendimiz toplayıp çöpe atıyoruz. Çünkü 30 kuruş ne çalışanın yevmiyesini kurtarır, ne de aracımızın hale kadar gidecek mazot parasını. Bunun neticesi gelecek yıllara yansıyacak. Çiftçi para kazanamadığı için bu işi yapmayacak başka işlere yönelecek” dedi.

GİRDİ MALİYETLERİ DÖRDE KATLANDI

Para etmediği için seralardan salatalığı sökeceklerini ifade eden Kökce şöyle devam etti, “Biz şu anda mecburen salatalığı sökeceğiz. Üretimden çekildiğimizde piyasada mal kalmayacak, o zamanda fiyatlar tekrar yükselecek. Şu an çok ciddi bir şekilde zarar ediyoruz. Örneğin salatalığın fidesi 1 lira. Bunun suyu gübresi, ilacı, işçiliği gibi maliyet kalemleri var. Bugün bir işçinin günlük yevmiyesi 100 lira. İşçi bulmak bile çok zor. Suriyelilerde olmasa çalışacak işçi bulamayacağız. Türkiye tarımı geleciği sıkıntılı görünüyor. Girdi maliyetleri üçe-dörde katlandı. Geçen yıl 35 liraya aldığımız gübre 110 lira, 350 lira olan 450 gramlık kırmızı örümcek ilacı bin lira, plastik örtünün metresi 5 lira iken 25 lira ya yükseldi”

“BÜYÜK ŞİRKETLER TARIMI BİTİRİR”

Tarımın büyük şirketlere teslim edilmesinin küçük üreticiyi bitireceğine dikkat çeken Kökce, “Benim burada sera yapan çiftçim çocuğunu okutuyor, kendine çocuğuna eşine bakıyor, sigortası ödüyor, devlete vergisini veriyor. Hiç kimseye yük değil. Ama elinden işini alıp büyük şirketlere vereceğim dersen, çiftçi sayısı düşsün dersen de, bu insanlara bakmak zorunda kalırsın. Hükümet olarak. Küçüğü yok sayıp, ben bu işi büyük şirketlerle yapacağım dersen yanlış olur. Şu andan sadece Kumluca'da 50 kişi tarımdan besleniyor. Antalya'nın 19 ilçesi var. Bu 19 ilçenin tarımını bitirirsen binlerce insan işsiz kalacak” diye konuştu.