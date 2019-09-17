Kışlık domates, biber kavanoz kapaklarını karaborsaya düşürdü

Geçtiğimiz yıl kış aylarında domatesin kilosu 8 liraya, biber ise 25 liraya kadar yükselmişti. Kış aylarında domates ve diğer sebze fiyatlarındaki artış nedeniyle kimi belediyeler tanzim satış stantları kurmuş, vatandaşa maliyetine ürün satmıştı. Mevsimsel fiyat artışlarından etkilenmek istemeyen vatandaş, kışlık sebzelerini konserve yapıyor.

KAVANOZ KAPAĞI YOK SATIYOR

Bu yıl yaz aylarında sebze fiyatlarındaki düşüş ve geçtiğimiz yıl kış aylarında yaşanan artış, konserveye olan talebi artırdı. Normalin 3 katı konserve yapan vatandaşlar piyasada kapak krizinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Züccaciyelerde yer alan kapakların neredeyse tamamı tükendi. Kapaklar tükenince kapaklı kavanozlara yönelen vatandaşlar burada da sıkıntı yaşanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz yıl 0.25 liradan satılan kapaklar temin edilebilirse şu an 2 liraya alıcı bulunuyor.

TALEP 3 KAT ARTTI

Bölgenin en büyük tedarikçilerinden olan Süfürücü Kardeşler Paşabahçe Kocaeli – Sakarya Bayi Yöneticisi Fevzi Harun Çankaya özellikle domates fiyatlarındaki düşüklük nedeniyle vatandaşın konserve salça kurmaya yöneldiğini belirterek şöyle konuştu:

Domatesin 1 liraya kadar düşmesi vatandaşın talebini artırdı. Normal şartlarda üretici firmalar normalde her yıl 3. ayda bize fiyat bilgisi vererek, taleplerimizi sorarlar. Biz bu yılda geçtiğimiz yıl verdiğimiz rakamları verdik. Fakat bu yıl ürünlere talep 3 kat fazla oldu. Haliyle üretilen kapaklar yetersiz kaldı. Biz bu kadar büyük bir talep beklemiyorduk. Üretici firmalar yurt dışına da ürün gönderiyor. Bu sebeple iç pazarın 3 kat artan taleplerine karşılık verilemiyor. Kapak yetiştirmekte sıkıntı çekiyorlar. Bizim stoklarımızda sadece kapak değil, hazır camlı kavanozlar da tükendi. Şu Türkiye'nin en büyük kapak üreticilerinde bile kapak yok. Bu yıl yaşanan bu sorunla ilgili önümüzdeki dönemde gerekli tedbirleri alacağız. Bir sonraki yıl benzer sorunların yaşanmaması için çabalayacağız.

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