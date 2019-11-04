Kıvanç: ABD bize önümüzdeki engel S400 dedi

Adana’da bu yıl pamukta durumların çok kötü olduğunu dile getiren Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, “Bu sene bizim bölgemizde pamuk hasadı yüzde 50 oranında düştü. Dönüm oranında 500-600 kilo pamuk hasadı alanların aldığı hasat 250-300 kilolara kadar geriledi” dedi. Çiftçinin oldukça rahatsız olduğunu dile getiren Kıvanç şöyle konuştu: Hasadın düşmesi kullanılan ilaçlarla da alakalı olabileceğini düşünüyoruz. Bize, ilaç kullanılan yerlerde kullanılmayan yerlere göre daha az mahsul aldık diyenler de var.

ABD BİZE ÖNÜMÜZDEKİ ENGEL S400 DEDİ

Dünya Gazetesi’nden Osman Kılıç’ın haberine göre; ABD ile sorunların sebebinin S400 olduğunu söyleyen Kıvanç,” Bizi ziyarete gelen ABD Ticaret Bakanlığı bizden yetkili kılmamızı istedi. Ayrıca onlara bizimle ticaret anlaşması yapın dedik. Diğer ülkelerle yaptığınız tekstil ticaretinde de çoğu ham madde bizden gidiyor dedik, gelin biz size bu ürünleri direkt verelim önerisinde bulunduk.Onlar da bize bizim önümüzdeki engel S400 dedi.” diye konuştu.

ABD ile STA imzalanması durumunda tekstil ticaretinin hareket kazanacağını söyleyen Kıvanç ,” Biz onlara ayrıca şu öneride de bulunduk tekstil alanında Suriyeli o kadar mültecimiz var, onların çalıştığı ürünleri en azından vergisiz alın dedik. onlar projeyi beğendi.” şeklinde konuştu.