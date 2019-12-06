Kız Kardeşim Projesi 10 bin kadını girişimciliğe hazırlayacak

Toplantıda belirlenen kriterlere göre iş geliştirme hibesi almaya hak kazanan 11 girişimci kadına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır tarafından ödül verildi. Program kapsamında Türkiye genelinden 29 ilden restoran sahibi olan ve yerel lezzetler üzerine çalışan 114 girişimci kadının başvuruları değerlendirildi.

Coca-Cola Türkiye, TOBB, Habitat Derneği ve İTÜ işbirliği ile hayata geçen Kız Kardeşim Projesi sağladığı eğitimler ile kadınları girişimciliğe hazırlamaya devam ediyor. Bugüne kadar 20 bin kadına destek olan Kız Kardeşim Projesinde 2020 yılında 10 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. 2020 eğitim programına sıfır atık felsefesi, denizlerin önemi ve korunması, denizlerin nasıl kirlendiği ve atıkların ayrıştırılması konuları da ekleniyor.

Coca Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılından bu yana yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında 2019 yılında girişimci kadınların işlerini büyütmelerine destek olundu.

Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen “Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı” ile Türkiye'deki yerel lezzetleri ön plana çıkararak, lezzetleri kendi işletmesinde üreten girişimci kadınların desteklenmesi amaçlanıyor.

Girişimcilik hibesi almaya hak kazanan 11 kadına ödülleri verildi Program kapsamında restoran sahibi olan 29 ilden 114 girişimci kadının başvuruları değerlendirildi. 29 ilde yapılan ön değerlendirmeler sonucunda işletmesinde en fazla 5 kişiyi istihdam eden ve işini büyütmeyi hedefleyen 27 girişimci işletme sahibi kadın, İstanbul'da üç gün süren Yerel Lezzet Kampı'na davet edilerek hızlandırıcı eğitimlere katıldı. Eğitimlerin sonunda düzenlenen final jüride Diyarbakır, Muğla, Konya, Denizli, Elazığ, Nevşehir, Şanlıurfa, Sinop, Kırklareli, Kayseri ve Mersin illerinden hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanları alan 11 girişimci kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazandı.

Girişimcilik hibesi almaya hak kazanan girişimcilere ödülleri 5 Aralık 2019'da İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıda düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi. Girişimci kadınlara ödülleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Coca Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, İstanbul

Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır tarafından verildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, TOBB olarak kadınların ekonomideki ağırlıklarını artırmak için çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bu projelerin başarıya ulaşmasında 81 ildeki TOBB Kadın Girişimci Kurullarımızın katkısı çok büyük. Yerel Lezzetler Yarışıyor Programı ile de Anadolu kadınlarının kurup işlettiği restoranların görünürlüklerini ve marka değerlerini artırmak istiyoruz.

Bu yarışmaya başvuran kadın girişimciler işletme becerileri ve liderlik özelliklerine göre değerlendirildiler. TOBB Kadın Girişimci Kurullarımız yarışmayı illerinde duyurdular ve yarışmaya katılan kadınlara mentorluk yaptılar. Bu yarışmada odağın Türk mutfağında olmasını da ayrıca anlamlı buluyorum. Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahibiz. Ama elimizdeki bu zenginliği ticari gelire çevirme konusunda kat etmemiz gereken uzun bir mesafe var. Yunanistan ve İspanya'ya giden ortalama bir turistin her 100 dolarlık harcamasının 12'si yeme içme sektörüne gidiyor. Türkiye'de ise bu oran sadece 6 dolar.

Kız Kardeşim Projesi 2020'de 10 bin kadına ulaşacak

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova programa ilişkin olarak şunları söyledi: “Coca-Cola olarak; kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inanıyor; bu inançla kadınların kariyer yolculuklarında ilerleyebilmeleri için gelişimlerine destek veren pek çok proje gerçekleştiriyoruz. 2015'te başlattığımız Kız Kardeşim Projesi'yle bugüne kadar yaklaşık 20 bin kadına ulaştık.

Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı ile projenin daha da büyüyerek etki alanını genişletmesi bizim için büyük bir gurur kaynağ oldu.. Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı, bizim için ayrı bir yere sahip çünkü bu programla kendi ekosistemimizdeki kadınlara doğrudan destek olabiliyoruz. 2020'de Kızkardeşim eğitimleri ile 40 ilden 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Gelecekte de projelerimiz ile kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak yerel kalkınmada aktif rol almalarını desteklemeyi sürdüreceğiz.”