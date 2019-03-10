Kız öğrenciler kodlama öğrendi

Apple'ın her yıl düzenlediği Uluslararası Geliştiriciler Konferansı WWDC'ye Türkiye'den ilk defa kabul edilen ve iki yıl üst üste burslu olarak gitmeye hak kazanan Emirhan Erdoğan tarafından kurulan TurkishKit liderliğinde organize edilen eğitimlerde lise öğrencileri kodlamanın temelleri, tasarım düşüncesi ve Sketch gibi konularda eğitimler aldılar.

2016 yılında kurduğu TurkishKit ile öğrenme – deneyimleme – paylaşma üçlüsü arasındaki döngüyü oluşturmayı arzulayan ve gücünü farklılıklarından alan bir ekip ile Türkiye’de Apple kültürününün ait olabileceği bir platform yaratmayı amaçladığını belirten Emirhan Erdoğan, etkinlik sonrası ““Türkiye’deki en tutkulu ve yaratıcı kız öğrencilerden bazıları, hayalini kurdukları dünyayı, tasarım ve yazılım arasındaki benzersiz uyumu ve eğitim kurumlarının yüksek duvarları arkasındaki renkli dünyayı burada, bizlerle keşfetti.” dedi.

“Değişimin bir parçası olabildim. Geleceğe dokundum!”

2 gün süren eğitimde öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Swift eğitmenleri öğrencilerin hayallerine ilk adımlarını attığını görmekten mutluluk duyduklarını belirttiler.

TurkishKit Swift Eğitmeni ve içerik yöneticisi ve 2018 Uluslararası Geliştiriciler Konferansı burs kazananı Nadin Tamer, “Birlikte geçirdiğimiz iki gün boyunca, birçok genç kız, belki daha önceden çalışma yapacağını veya yapabileceğini hayal etmediği yepyeni alanlarla tanıştı. Sadece tanışmakla kalmayıp, merakla her detayını incelemeye ve denemeye başladı. Kızların serbest zamanlarda bile hevesle çalışmaya devam etmesini izlerken, yeni tasarımcıların, yazılımcıların, kısaca ürettikleriyle dünyada bir fark yaratmaya hazır bir neslin yetiştiğini hissettim.” dedi.