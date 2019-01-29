Koç Holding 1 milyar dolar borçlanıyor

Koç Holding bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurt dışında satılmak üzere 1 milyar dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi.

Dün akşam KAP’a yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde yapılacak ihraç için SPK’ya başvuru bugün yapılacak.

Açıklamada, “Yönetim kurulumuz tarafından, şirketimiz ana sözleşmesinin 8. maddesinde verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla ihraç yoluyla Türkiye dışında satılmak üzere gerçekleştirilecek toplamda 1 milyar dolar veya muadili tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında, SPK’ya başvuru yarın yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.