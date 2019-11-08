Koç Holding tek kullanımlık plastiği bırakıyor

Koç Holding, ana sponsoru olduğu İstanbul Bienali ile bir kez daha gündeme gelen bu küresel sorunun çözümüne yönelik kararlılığını Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun açıkladığı taahhüt ile ortaya koydu.

Çakıroğlu, “90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın yer aldığı tüm Koç Topluluğu şirketleri ve kuruluşlarında 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ediyoruz” dedi.

21'inci yüzyılda iklim değişikliği ile birlikte en önemli çevre sorunları arasında gösterilen plastik kullanımı küresel bir meseleye dönüştü. 2016 yılında plastik üretimi yıllık 396 milyon tona ulaşırken, bu rakam dünya üzerinde her bir insan başına 53 kilogram plastiğe karşılık geliyor. Günümüzde, çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden plastik atığın neredeyse yarısından fazlasının tek kullanımlık ve son 20 yılda üretilmiş olması ise dikkat çekiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Koç Holding'in 2007 – 2026 yılları arasında ana sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Bienali bu yılki temasını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına bilim çevrelerinin verdiği isim olan “Yedinci Kıta”dan aldı. Bireyleri, sanat aracılığıyla plastik tüketimi konusunda kendilerini daha fazla sorgulamaya ve bu konuda cesur adımlar atmaya davet eden 16. İstanbul Bienali sonrasında, Koç Holding bu konuda dikkat çeken bir adım attı.

Bugünü önemli bir başlangıç noktası olarak gördüklerini belirten Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, tek kullanımlık plastik tüketimine yönelik taahhütlerini Holding'in Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl ve İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol'un da katıldığı toplantı ile açıkladı.

‘KURUM İÇİ SAHİPLENMEYİ ARTIRACAĞIZ’

Önümüzdeki 1 yıl içinde bu taahhüdü gerçekleştirmeye yönelik bir dizi çalışmayı aynı anda başlatacaklarını belirten Çakıroğlu taahhütlerini şöyle aktardı: “90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın yer aldığı tüm Koç Topluluğu şirketleri ve kuruluşları olarak 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Öncelikle tek kullanımlık plastiklerin yerine kullanılabilecek alternatifleri belirleyecek, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü artıracağız.

Belirlediğimiz hedefe yönelik performansımızı düzenli olarak takip edecek, gözden geçirecek, iyileştirme çalışmaları yapacak ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız. Dönüşümü 90 bini aşkın çalışma arkadaşımız ile birlikte hayata geçirebileceğimizin farkındayız. Bu doğrultuda,Topluluk içi eğitim ve iletişim çalışmaları gerçekleştirecek, kurum içi sahiplenmeyi artıracağız.

Levent Çakıroğlu: “Bu taahhüt sadece bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde plastiğe yönelik çalışmalarımızın kapsamını daha da genişleteceğiz.”

Tek kullanımlık plastik tüketimine yönelik davranış değişikliğinin Koç Topluluğu çalışanlarından başlayarak, onların ailelerine ve toplumun daha geniş kesimlerine dalga dalga yayılmasını umduklarını belirten Çakıroğlu: “Bu taahhüt sadece bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde plastiğe yönelik çalışmalarımızın kapsamını daha da genişleteceğiz. Halen Koç Topluluğu şirketlerinde plastik kullanımının azaltılmasından, plastiğe alternatif üretmeye veya döngüsel sistemler kurmaya kadar farklı odak alanlarında çalışmalar mevcut. Odağımıza bu çalışmaların yaygınlaşması ve hızlanmasını alacak, bu kapsamda bir yol haritası geliştireceğiz” dedi.