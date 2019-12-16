Kolektif House 4. lokasyonunu Ataşehir’de açtı

Paylaşımlı ofis konseptiyle yaklaşık 5 yıl önce kapılarını açan Kolektif House, Levent, Şişhane ve Maslak’tan sonra 4’üncü lokasyon olarak Anadolu Yakası’nı tercih etti.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Amaçlarının serbest çalışanlardan startup’lara, butik ajanslardan kurumsal şirketlere kadar farklı sektörlerde, işini tutkuyla yapan ve ilhamını bir arada olmanın gücünden alan herkesi şimdi de Kolektif Ataşehir’de tek bir çatı altında toplamak ve onlara çalışabilecekleri ‘yaşayan’ bir ofis alanı ve ortamı yaratmak olduğunu vurgulayan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, şunları söyledi:

“Kolektif Ataşehir’de üyelerimize 7/24 ofis kullanımı, tüm gün kahve ve çay servisi, hızlı ve güvenilir internet erişimi, otopark, temizlik ve güvenlik gibi operasyonel hizmetler vereceğiz. Ayrıca üyelerimizin kendine ve işine değer katması için ihtiyacı olan her şeyi de düşündük. Bu bağlamda pazartesi sendromunu yok eden aile kahvaltılarından, iş çıkışlarında herkesi bir araya topladığımız atölye ve söyleşilere, yoga seanslarından rahat bir nefes alabilecekleri Kolektif bahçeye, 230 m2’lik etkinlik alanı KoLounge’dan iş ve ekip toplantıları için özel tasarlanmış toplantı odaları KoRoom’lara kadar “keşke olsa” denilebilecek her şeye yeni lokasyonumuzda erişmek mümkün.” Kolektif House olarak aile bilinci yaratmaya büyük önem verdiklerine dikkat çeken Onur, “Yola ‘Kalbine iyi gelen işine de iyi gelir’ mottosuyla çıktık. En büyük önceliğimiz de yeni lokasyonumuzda da bu bilinci devam ettirmek” dedi.