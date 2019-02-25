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Kolin İGA’dan çıkmak için resmen başvurdu

Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı.

10:57 -
Haberler Ekonomi
Kolin İGA’dan çıkmak için resmen başvurdu

İGA’nın ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon Havacılık İnşaat yüzde 20’şer pay sahibiydi.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu başvuru Kolin İnşaat’ın İGA Havalimanı İşletmesi, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi, İGA Güvenlik Hizmetleri, CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri, CMLKK Liman İşletmesi ve CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri’nde bulunan hisselerinin devri için yapıldı.

OCAK AYINDA DUYURMUŞTU

Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’daki hisselerinin devri için şirketin ortaklarıyla görüşme içinde olduğunu Ocak ayında duyurmuştu.

İGA, Temmuz ayında 1.79 milyar liralık artırıma gitmiş, ardından Aralık ayında da sermayesini yüzde 1.1 milyar lira yani 18 oranında artırarak 7.4 milyar liraya yükseltmişti. Şirketin sermayesi böylece iki artırımla yüzde 66 yükselmişti.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 11:39 25.02.2019
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