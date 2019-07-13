“Komşuya özel peron şart”

Ulus Pazarı son zamanlarda yabancı turistlerin gelmemesinden şikayetçi.Esnafın zor durumda olduğunu söyleyen Reisoğlu, kentin ileri gelenlerinden konuyla ilgili acilen bir çalışma başlatması gerektiğini söyledi. Reisoğlu, yabancı turistin bir iki saat alışveriş yapıp ardından yemek yiyerek ülkesine dönmek için saatlerce kapılarda kuyrukta beklemedik istemediğini, bu sebepten de Edirne'ye gelmeyi kestiğini belirtti.Reisoğlu, kapılardan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelecek olan turiste özel bir veya iki kapı yapılmasını ve yoğunluğun azaltılmasını istedi.

“GÜMRÜKLERDEKİ YOĞUNLUĞA ACİLEN ÇÖZÜM BULUNMALI”

“Cuma günü Edirne'de Yunan ve Bulgar turistlerin azlığı dikkat çekiyor. Kapılardaki gurbetçi yoğunluğu dolayısıyla turistlerimiz orada sıra beklememek için buraya gelmemeye başladı ve bu durum son birkaç haftadır pazarda oldukça hissedildi” diyen Reisoğlu, “Gümrüklerdeki yoğunluğa acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Valiliğimiz, Edirne Ticaret ve Sanayi Odamız, Belediyemiz gibi kentin ileri gelenlerinin Bulgaristan ve Yunanistan'daki gümrük kapılarıyla işbirliği yaparak özel peronlar açması gerekiyor. Edirne'ye alışveriş yapmaya gelen turistlerin daha rahat girip çıkmaları gerekiyor. En azından bir kapı sadece onlara özel açılmalı ki günübirlik alışverişe gelen vatandaşlar saatlerce beklemesin o sıraları. Bu sıkıntılardan dolayı Edirne'nin iş ticareti ve ekonomisi geçtiğimiz ay ve bu ay itibariyle oldukça zarar gördü” ifadelerini kullandı.

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“ALIŞVERİŞE GELEN KOMŞU TURİSTLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Reisoğlu, “İlgililerin bu konuda daha hassasiyetle davranmalarını Edirne halkı ve esnafı olarak bekliyoruz. Özellikle Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ciddi şekilde yoğunluktan kaynaklanan müşteri kaybı yaşanıyor. Yaz sezonu olduğu için yerli halk köylerine gitti, tatile gitti, öğrenciler memleketlerine gitti Edirne boşaldı. Esnafın tek umudu gelen Yunan ve Bulgar turistler. Onlarda yoğunluktan dolayı gelmeyince esnaf zorluk çekiyor. Kapıdan gelen gurbetçiler Edirne'de durmuyorlar. Nereye gideceklerse Edirne'de hiç durmadan yoluna gidiyorlar. Yunan Bulgar turistlerimiz ise özel olarak Edirne'ye alışveriş yapmaya geliyor. Bizim buraya komşularımız gibi alışverişe gelen turiste ihtiyacımız var. Kendilerine ayrıcalık tanınarak özel bir ya da iki peron açılması acil ihtiyaçtır” dedi.