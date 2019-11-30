Konaklama Vergisi küçük oteli vurur

Turizm sektörünün tanıtım ajansı katkı payı ile birlikte ana gündem maddesini oluşturan Konaklama Vergisi, turizmcilerin hesaplarını alt üst etti. Meclis'ten geçerek Cumhurbaşkanı'nın onayını bekleyen yasa kapsamında, Nisan 2020 itibarıyla sektörün 2020 için yüzde 1, 2021 için yüzde 2 vergi ödemesi öngörülüyor. Bu sezonun satıldığını ve yasa devreye girerse vergiyi kimin ödeyeceğinin belli olmayacağını kaydeden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Kanun tüm itirazlarımıza rağmen bu şekilde çıktı. Oteller bunu ceplerinden ödemeyecek. Vergi kadar da maliyeti olacak. Düşük bütçeli konaklama yapılan oteller daha çok etkilenecek bu düzenlemeden. Turist 50 TL'ye kalacak yer ararken yüzde 2 daha ödeyecek” dedi.

EK İSTİHDAM LAZIM

Eresin, kanunun sektörün görüş, talep ve beklentilerini karşılayamayacak noktada olduğunu söyledi. Burada otelcilerin vergiyi anlatmak için ek istihdama gitmesi gerektiğine dikkat çeken Eresin, “Bizim ön bürolarda, resepsiyonlarda bu ödemelerin ne olduğunu anlatacak, sabırlı davranacak resepsiyonist çalıştırmamız gerekecek” diye konuştu. Bu noktada sektör olarak beklentilerinin yasanın Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e geri gönderilmesi ve yeniden görüşülerek yasanın elden geçirilmesi olduğunu anlatan Eresin, “Konaklama Vergisi ile ilgili en önemli tarih Nisan 2020'de başlıyor. Kasım 2020'ye kadar tüm odalar satıldı. 2020 Nisan dendiği zaman bunu ödeyecek kişi belli değil. Bu kargaşayı hazır yükseliş trendine girmişken engelleyebilmek için uygulamanın 1 Kasım 2020'de devreye girmesi önemli” diye konuştu.

TURİZM PAYI İMKANSIZ

Eresin, 1 Ekim 2019 itibarıyla işletmelerde yapılan cironun binde 7.5'inin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kanunu” gereği “turizm payı” olarak ödenmeye başlandığını da dile getirdi. Burada yeni yönetimin de devreye gireceğini kaydeden Eresin, yönetim kurulu seçimlerinin ise uygulaması imkansız kriterler içerdiğini anlattı.

10 ayda 41 milyon yabancı turist geldi

Türkiye, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2019 dönemi sınır giriş ve çıkış istatistiklerine göre, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. Bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında yüzde 16.94 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 11.88 artışla Almanya ikinci, yüzde 13.16 artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye'yi geçen ekimde ziyaret eden yabancı sayısı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.28 artarak, 4 milyon 291 bin 574 ziyaretçi rakamına ulaştı.