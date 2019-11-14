Konaklama Vergisi’nde geri adım iddiası

Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde konaklama vergisinde yeniden değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Dünya gazetesinin AKP kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Komisyon’da maktu vergi olarak değiştirilen konaklama vergisi, Genel Kurul’da verilecek önergeyle değiştirilerek, yasa teklifinin ilk halinde olduğu gibi 2020 yılında yüzde 1, 2021 yılında ise yüzde 2 olarak uygulanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konaklama vergisi önerge ile sabit tutara çevrilerek kişi başına gecelik vergi; 5 yıldızlı otel, tatil köyleri ve butik otellerde 18, 4 yıldızlılarda 12, 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9, 2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon,motel, apart hotel ve kampinglerde 6, diğer tesislerde yine 6 lira olarak belirlenmişti.

Yüksek bulunana bu tutarlar sektörün tepkisine neden olmuştu.