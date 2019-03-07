Konkordato ilan eden şirket sayısı 2 aydır açıklanmadı

Türkiye’nin gündemini 2018’in sonbahar aylarında konkordato ilanları oluşturuyordu. Ağustos ayında yaşanan döviz krizi nedeniyle bir çok şirket art arda konkordato ilan etmişti. Konkordato ilan eden şirket sayıları hakkında çeşitli açıklamalar yapıldı. 2019 yılında ise kaç şirketin konkordato ilan ettiği bilgisi resmi bir ağızdan açıklanmadı. Konkordatoya ilişkin tek açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptı.

BAKAN PEKCAN ÜÇ DEFA AÇIKLADI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan üç defa konkordato ilan eden şirketlerin sayısını açıkladı. Bakan Pekcan, 10 Kasım’da yaptığı açıklamada bu şirketlerin sayısının 356 olduğunu kamuoyuna duyurdu. Bu tarihten yaklaşık bir ay sonra, 13 Aralık’ta yaptığı açıklamada ise konkordato ilan eden şirket sayısını 846 olarak duyurdu. Pekcan 27 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada ise 24 Aralık’tan itibaren konkordato sayısının 979 olduğu bilgisini vermişti.

GAZETECİ NEDİM TÜRKMEN: 3 BİNİ GEÇTİ

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ise 1 Ekim 2018 tarihli yazısında konkordato ilan eden şirket sayısının 3 bini geçtiği belirtti.

Türkmen yazısında o tarihte mahkemelere başvuruda bulunan ve talepleri ile ilgili kararı bekleyen ve konkordato talebi için hazırlık yapan borçlu sayısı dikkate alındığında yıl 2018 bitmeden bu sayının 5 bin ila 7 bin arasında olabileceğini belirtti.

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2019’DA İLK AÇIKLAMA ALBAYRAK’TAN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık” ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak 318 firmanın konkordatodan çıktığını söyledi.

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ARALIK’TA REVİZE EDİLDİ

19 Aralık 2018’de ise İcra ve İflas Kanunu’nun 15 Mart 2018’de yürürlüğe giren konkordatoya ilişkin hükümleri de revize edildi. Konkordato raporunu verecek denetim kuruluşları daraltıldı.

Borçlunun konkordato talebine ekleyeceği belgelere yönelik düzenleme yapılarak, eklenecek belgeler arasındaki finansal analiz raporu “güvence veren denetim raporu” olarak değiştirildi.

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