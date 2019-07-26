Konservatuar öğrencisi alınacak! Türk Müziği Bölümü Özel Yetenek Sınavı detayları belli oldu

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Ünivesitesi Türk Müziği Bölümü özel yetenek sınavı ilanında sınav sonucunda alınacak öğrenci sayısı ve sınav şartları yayınlandı. Ön kayıtlar 5 Ağustos’ta başlarken 1 Eylül’e kadar sürecek. Sınav ise 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

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ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Türk Müziği Programına başvurabilmek için adayların 2019 TYT' ye girmiş olmaları zorunludur.

Adayların başvurusu için 2019 TYT puanlarının 150 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, 2019 TYT puanlarından en az 100 veya üzerinde olması gerekmektedir.