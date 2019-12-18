Hemen hemen her vatandaşın en büyük isteklerinden, hayallerinden biri ev sahibi olup yaşantısını sahip olduğu o evde geçirmektir. Ancak ekonomik şartlar istenilen zaman ve şartlarda ev alma imkânını maalesef imkansız hale getiriyor. Tam bu noktada ise devreye konut kredileri giriyor. Konut kredisi için yapılan başvurular, ev almak hayaline en kolay şekilde sonuç veren seçeneklerden biridir. Peki, konut kredisi almak için neler gerekli? Herkes konut kredisi için başvuruda bulunabilir mi? Konut kredisi başvurusu nereden yapılmaktadır? Bankalar konut kredisi başvurusu için hangi evrakları istemektedir? İşte bu ve benzeri soruları internet üzerinden araştırarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için hazırladığımız haber. Eğer siz de yakın zamanda konut kredisine başvuracaksanız mutlaka haberimize göz atmalısınız…

KONUT KREDİSİ ALMAK İÇİN NELER GEREKLİ?



Konut kredisine başvurmanız için gerekli şartların ilki 18 yaşını doldurmuş olmanız, ikincisi ise gelir durumunuzu belgeleyebiliyor olmanız.

Bu şartları sağladığınız takdirde bankaya;

– Başvuru Formu,

– Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

– İkametgah,

– Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,

– Şubece talep edilebilecek diğer belgeler

– Gelir durumunuzu gösteren belgelerini göstermeniz halinde gerekli başvuruyu yapabilirsiniz.

Gelir durumuna göre gösterilmesi gereken belgeler ise;

Özel sektör de çalışanlar için: Maaş bordrosu, SGK dökümü, ikamet belgesi, iş yeri imza sirküsü, tapu fotokopisi, varsa ek gelir belgesi,

Kamuda çalışanlar için: Maaş bordrosu, ikamet belgesi, tapu fotokopisi, varsa ek gelir belgesi,

Emekliler için: Emekli aylık dökümü, ikamet belgesi, tapu fotokopisi, varsa ek gelir belgesi,

İş yeri sahipleri için: Güncel vergi levhası, imza sirküleri, oda kayıt belgesi, bilanço ve gelir tablosu, ticaret sicil gazetesi ve tapu fotokopisidir.