Ev sahibi olabilmek için banka kredisi kullananların son dönemlerde sık sık aradığı konulardan biri de konut kredisi yapılandırması. Geçmiş zamanda yüksek orandan faizli konut kredisi kullananlar, ödemelerini nasıl düşürecekleri, faiz indiriminden nasıl yararlanacakları hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için yaptıkları aramalarda yapılandırma ile ilgili merak ettiklerini öğrenmek istiyorlar. Yüksek faizli konut kredisi yapılandırmalarının bu kadar yoğun aranmasının sebeplerinden biri de 01.10.2019 tarihi ile kamu bankalarının faizlerde indirime girmesi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin ödeme yüklerini azaltmak için konut kredisi yapılandırma kampanyası başlattı. Hal böyle olunca biz de konut kredisi yapılandırmaları ve bankaların gerçekleştirmeye başladıkları bu kampanya hakkında ile ilgili detaylı bir haber hazırladık. Konut kredisi yapılandırma nedir, nasıl hesaplanır? Bu ve bunun benzer birçok soruyu merak edenler için hazırladığımız haberde tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar…

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Daha önce yüksek faizli konut kredisi kullanan vatandaşlar faizler düştüğünde, elbette kendi ödemelerini ve kredi faizini düşürmek istemekte. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu tamamen kapatılıp, düşük faizden yeniden bir kredi açılır. Bu işleme de yeniden yapılandırma denmektedir. Yeniden yapılandırma kişinin hem kendi bankasından hem de eğer isterse başka bankalardan yapılabiliyor.

Konut kredisi yapılandırmalarının yakın zamanda bu kadar gündeme gelmesindeki en büyük sebep ise kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın konut kredisinde indirime gideceklerini açıklamasından dolayı oldu. Yapılan açıklamaya göre var olan kredi bakiyesi 500 bin TL'nin altında olan vatandaşlar, talep etmeleri halinde aylık 0.99 faiz oranı ile yeniden yapılandırma imkânı elde edecek.

Aynı zamanda 500 bin TL üzerinde kredi borcu olan vatandaşlar ise bankaların bu tutarları için uyguladıkları cari faiz oranlarında kredileri için yeniden yapılandırma kullanabilecekler.