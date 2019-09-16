Konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankasında 0,79 faiz oranı fırsatı…

Bankalar arasındaki faiz oranı değişimleri nedeniyle geri ödenecek tutarlar da farklılık gösteriyor. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, TEB gibi bankların ardından İş Bankası da geçtiğimiz günlerde kredi faiz oranlarında indirim yaptığını açıklamıştı. İşte 2019 ihtiyaç ve konut kredileri faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI

TEB

İhtiyaç kredisi: %1.25

Konut kredisi: % 1.2

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99

Tüketici kredisi: % 1,35

AKBANK

İhtiyaç kredisi: % 1,72

Konut kredisi: % 1.19

VAKIFBANK

Vakıf Bank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99

İhtiyaç kredisi: %1,55

HALKBANK

Halk Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

İhtiyaç kredisi: Banka müşterisi (1.49) Normal müşteri (1,84)

Konut kredisi: % 0.99

İhtiyaç kredisi: % 1,84

TÜRKİYE İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: % 1,55

Konut Kredisi: % 1,17