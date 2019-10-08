Konya Karapınar’da ekmeğe yüzde 25 zam

Konya’nın Karapınar ilçesinde ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından alınan zam kararının ardından 220 gram ekmeğin fiyatı 1,25 kuruşa yükseltildi. Zam kararı tebliğinin ekmek fırınlarına iletildiği ve zamlı tarifenin uygulanmaya başladığı öğrenildi.

Zam kararına ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Zengin, “Fırıncı esnafımızın girdi maliyetleri çok yükseldi. Hemen her şeye zam yapıldı. Bunun üzerine fırıncılarımızın zam talebini ilgili yerlere gönderdik ve yeni fiyat tarifemizi uygulamaya başladık” dedi.

“EN SON ZAM 2018 YILINDA YAPILDI”

Ekmek fiyatlarına en son 2018 yılında zam yaptıklarını belirten Zengin, ” 2018 yılında 210 gram olan ekmek fiyatımızı 1 lira olarak belirlemiştik. Şimdi yaptığımız zamla ekmeğin gramını 220 grama çıkarttık ve fiyatını da 1, 25 kuruş olarak belirledik” diye konuştu.