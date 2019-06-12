Konya’lı çiftçileri dolu vurdu, kayıp yüzde 80

Konya genelinde Pazartesi ve Salı günleri olan dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanıldı. Tarım sigortası bulunmayan çiftçilerin büyük zarara uğradığı yağışların ardından il geneli ürün kaybının yüzde 80 olduğu öğrenildi.

HASAR TESPİTİNE BAŞLANILDI

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi başta olmak üzere bütün mahallelerinde dolunun etkili olduğunu belirterek, “Sebzede 100 dekarlık arazisi bulunan çiftçimizin elinde bugün bir şey kalmadı. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yağız, 420 milyon metrekarelik tarım arazisi bulunan Meram ilçesinde yaşanan afet dolayısıyla çiftçinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi gerektiğinin altını çizerek, “İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz ve ziraat odamızın ekibi hasar tespit çalışmalarına başladı. Birkaç gün içerisinde ortaya çıkacak bir hasar yok. En az bir ay gibi bir süre sonra ne kadar hasar olduğu ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

TARIM SİGORTALARI YOK

Çok sayıda çiftçinin tarım sigortasının bulunmadığını belirten Konya Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Uyanık ise “ Çiftçilerimiz ağır maliyetlere rağmen ekim yaptı, ama ürünlerini dolu vurdu. Birçok çiftçimizin tarım sigortası yok, yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

YÜZDE 80 ÜRÜN KAYBI ÖNGÖRÜLÜYOR

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise, Seydişehir, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Akören, Meram, Selçuklu, Karatay, Sarayönü, Cihanbeyli, Kadınhanı, Çumra bölgelerinde etkili olan dolu yağışının tahıl ürünleri başta olmak üzere meyve ve sebze ürünlerinde yüzde 80 ürün kaybının yaşanmış olabileceğini öngördü.

ÜRETİCİ ‘AFET BÖLGESİ' BEKLİYOR

Etkili olan dolu yağışı ile sebze ve meyve üretimi için hasat gününü bekleyen çiftçilerin ekili alanları büyük zarar gördü. Sebze üreticisi İsmail Yılmaz ise, 40 dönüm arazisine biber, kabak, patlıcan ve salatalık ektiğini belirterek, “Tam hasada başlayacaktık ki, dolu vurdu. Birçok tarladan ürün bile alamadık” derken, bir başka üretici Ahmet Yavuz ise, yaşanan afetin verdiği zararın çiftçinin belini büktüğüne dikkat çekerek, “Ürünlerimizden hasat bile yapamadık. Yağan dolu, yeni döküme başlayan tüm sebzelerimizi bitirdi. Kabak, marul, patlıcan, biber ve salatalık tarlada kaldı. Hükümetimizin bir an önce bu bölgeyi afet bölgesi ilan etmesini ve destek vermesini istiyoruz” diye konuştu.