Konyalı müteahhitler inşaat sektörünü değerlendirdi

KOMÜT Başkanı Adem Bulut, inşaat sektörünün içerisinde bulunduğu sıkıntıları anlatarak şöyle konuştu: “Ülke olarak çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu sıkıntılı dönemden bildiğiniz gibi birçok sektör olumsuz etkilendi ve bunların en üst sıralarında inşaat sektörü geliyor. İnşaat sektörü 4-5 yıldır ekonomik krizden olumsuz şekilde etkilenmektedir ve önümüzdeki 3-4 yıl boyunca bu sektörde herhangi bir toparlanma veya düzelme olacağını düşünmüyorum. 2019 yılı nerdeyse bitmiş bulunuyor 2020 yılını baz alarak olayı yönlendirirsek, 2023 yılında devletin ciddi anlamda inşaat sektörünü desteklemesiyle ancak bir düzelme gözlemlememiz mümkün olacaktır” dedi.

“MALİYETLER ARTTI, KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ”

Artan maliyetler ve konut satışlarında yaşanan düşüşün sektörde ciddi bir daralmaya neden olduğunu belirten KOMÜT Başkanı Adem Bulut, “Son yıllarda ekonomimizde yaşanan sorunlar sektörümüzü önemli ölçüde etkilemiş, elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere artan fiyatlar ve genel olarak enflasyondaki artış, maliyetleri artırırken konut satışlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Bu olumsuzluklar sektörün ciddi anlamda daralmasına neden olmuştur. Ülke olarak ekonomimizin yeniden istikrara kavuşması için gerekli çalışmaların yapılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“BARIŞ PINARI HAREKATINI DESTEKLİYORUZ”

Konyalı müteahhitler olarak Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini belirten Bulut, “Ülkemizin güneyinde bir terör koridoru veya terör devleti oluşturulmasına yönelik dış güçlerin çabalarını yok etmek adına yapılan ve adından da anlaşılacağı üzere bölge ve ülkemiz için barış kaynağı olacak bu operasyonu sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerini kullandı.