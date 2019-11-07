Köprü ve otoyollara dinamik fiyat sistemi

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda köprü ve otoyol fiyatlarına ilişkin düzenlemeler dikkat çekti. Buna göre köprü ve otoyollardan daha az sürücünün geçtiği dönemlerde kullanılacak özel yazılım sayesinde vatandaşın daha ucuza geçmesi için çalışma yapılacak.

Yani örneğin bayramlarda yoğun olan Osmangazi Köprüsü'nün fiyatı söz konusu dönemlerde mevcut seviyesinde kalacak. Fakat bayramdan sonra köprüde yoğunluk azalınca köprünün geçiş ücreti de ucuzlayacak.

Şu an Osmangazi Köprüsü'nü kullanmak isteyen bir otomobil yoğun dönem olup olmaması fark etmeksizin 103 TL ödüyor.