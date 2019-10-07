Köprülerde otomobil geçişine 4 yılda yüzde 147 zam

Türkiye doğalgaz, elektrik, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara alışmaya çalışırken bir zam haberi de dün gece yarısı köprü ve otoyol geçişlerine geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Buna göre otomobiller için Boğaz köprüleri geçiş ücreti 1.75 TL artarak 10,50 TL oldu.

2015 YILINDA 4.25 TL

Köprü geçiş ücretleri son yıllarda sürekli artıyor. 2015 yılında 4.25 TL olan otomobiller için geçiş ücreti bugün yürürlüğe giren zam ile birlikte 10.50 TL oldu. Son yılların aksine Ocak 2016’da yapılan zamdan önce köprü geçiş ücretlerine 3 yıl zam yapılmamıştı.

2015 yılında 4.25 TL olarak uygulanan geçiş ücreti 2016 yılının Ocak ayında yüzde 11 oranında zamlanarak 4.75 TL’ye yükselmişti.

2017 yılının Ocak ayına gelindiğinde de yine köprü ve otoyol ücretlerine zam haberi duyuldu. 4.75 TL’lik geçiş ücreti yüzde 47 oranında artarak 7 TL’ye çıktı.

2018 yılının Ocak ayına geldiğimizde köprü ücretlerine bir zam daha geldi. Buna göre otomobil geçiş ücreti yüzde 25 zamla 7 TL’den 8.75 TL’ye çıktı.

Yılbaşı geldiğinde duymaya alıştığımız köprü ve otoyol zammı 2019’un yılbaşında gerçekleşmedi. Vatandaş bu sene köprü ve otoyollara zam olmayacağını düşünmeye başlamıştı ki dün yapılan açıklama ile hayaller yine zam duvarına çarptı. Geçiş ücretleri yüzde 20 zamlanarak 8.75 TL’den 10.50 TL ye çıktı.

Otomobiller için köprüden geçiş ücreti 2015 yılına göre tam yüzde 147 zamlandı.