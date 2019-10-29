Körfez bölgesinin büyükelçileri Boğaziçi Zirvesi için buluştu

Uluslararası İşbirliği Platformu’ndan (UİP) yapılan açıklamaya göre, bu yıl onuncusu düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi, 26-28 Kasım’da Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Zirve öncesi gelenekselleşen büyükelçiler toplantısının yedincisi, Arap Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Suudi Arabistan, Libya, Moritanya ve Tunus gibi ülkelerin büyükelçi ve temsilcilerinin yer aldığı 25 devlet adamının katılımıyla Ankara’da düzenlendi.

Toplantıda konuşan UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, etkinliğe gösterilen ilgiden duyulan memnuniyetten bahsederek, bölge ülkelerinin ikili ekonomik ve politik ilişkileri geliştirmek için çok istekli olduklarını kaydetti.

Büyükelçiler toplantısına her sene artan bir katılım ve ilgi gözlemlediklerini anlatan Özgencil, gelenlerin de son derece mutlu bir şekilde ayrıldıklarını bildirdi.

Özgencil, Boğaziçi Zirvesi’nin her yıl üzerine koyarak büyüdüğünü ve dünyanın buluşma noktası haline geldiğini kaydederek, yaşanan bu gelişimde büyükelçilerin büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Her yıl ekim ayında büyükelçilere Boğaziçi Zirvesi’nin tanıtımını yaptıklarını aktaran Özgencil, büyükelçilerin de kendi ülkelerinde bunun duyurusunu yaptıklarını, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini sağladıklarını ve ilgiyi zirveye çektiklerini kaydetti.

Özgencil, zirveye geçen yıl 81 ülkeden önemli isim ve heyetlerin geldiğini anımsatarak, bu yıl ise 90 civarında ülkeden katılımla rekor kırmayı beklediklerini bildirdi.

“10 YILLIK TECRÜBEMİZLE KENDİMİZİ KANITLADIK”

UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Erşat Hürmüzlü ise, artık geleneksel hale gelen bu davete iştirak etmenin zirveye katılım açısından kendilerine önemli ipuçları verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Boğaziçi Zirvesi’nde gelenek olarak Arap ülkelerinin büyükelçilerini bir akşam yemeğinde ağırlayıp bu ülkelerden kimlerin gelebileceğini onlarla konuşuyoruz ve öneriler alıyoruz. Katılımın yüksekliği bizi çok mutlu etti. Bu sene zirveye Orta Doğu ve Körfez bölgesinin yanında Avrupa, Amerika ve Asya’dan çok sayıda katılım olacak.10 yıllık tecrübemizle artık kendimizi kanıtladık. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, fikir önderleri, iş dünyası, edebiyatçılar, sanatçılar ve spor camiasından insanların katılımı zirveye büyük bir ivme kazandırıyor.”

UİP Global Danışma Kurulu Eş Başkanı Egemen Bağış da zirvenin dünyanın dört bir yanından katılımcılarla ve seçilen konu başlıklarıyla İstanbul’un gözbebeği etkinliklerinden biri haline geldiğini belirterek, “Bu sene de dünyadaki birçok konunun tartışılacağı ve çözüm aranacağı bir toplantı olmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

“BÖLGEMİZİ İLGİLENDİREN KONULARA DEĞİNİLMESİ ÖNEMLİ”

Bahreyn’in Ankara Büyükelçisi İbrahim Yusuf el Abdullah da Boğaziçi Zirvesi’nin bölgenin problemlerinin daha rahat konuşulduğu ve sorunlara çözüm üreten bir platform olduğunu bildirdi.

Bu toplantının Arap ülkelerini bir araya getirmesinden dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Abdullah, şu ifadeleri kullandı:

“Toplantılarda ve panellerde sadece günümüzü konuşmuyoruz, aynı zamanda ileriye dönük fikirler de konuşuluyor. İşlere politik açının yanında ekonomi ve yeni teknolojiler üzerinden de bakılıyor. Ayrıca bu toplantıların en önemli noktalarından biri de Türk-Arap ilişkilerini çok olumlu bir şekilde etkilemesi. Birbirimize daha çok yaklaşıyoruz ki bizim esas hedefimiz de budur. Birbirimizin bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak ve daha anlayışlı olup aramızdaki bağı güçlendirmemiz gerekiyor.”

Ürdün’ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie de toplantıya ilk kez geçen sene katıldığını belirterek, “Geçen sene edindiğim bilgiler bana bu buluşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Boğaziçi Zirvesi’nde de çok önemli konulara ışık tutuldu. Özellikle bölgemizi ilgilendiren konulara değinilmesi bizi çok mutlu etti. Bu sene ise konuların daha da derinlemesine ele alınacağına ve önemli konuların masaya yatırılacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)