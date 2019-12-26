Korumacılığa rağmen ihracatı artırdı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) verilerine göre ocak-kasım döneminde bölgeden yapılan ihracat yüzde 8.5 oranında artarak 12 milyar 172 milyon dolara yükseldi. AKİB'in kasım sonu itibarıyla 12 aylık ihracatı ise yüzde 9.2 artışla 13.5 milyar dolara ulaştı. 2020 için ihracat hedeflerinin 15.2 milyar dolar olduğunu söyleyen AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, tüm kısıtlamalara ve korumacı tedbirlere rağmen başta Irak olmak üzere Rusya, Mısır, Fransa, Fas ve İspanya gibi ülkelere ihracatı artırdıklarını belirtti.

Çukurova topraklarında son yıllarda tropikal meyvelerin üretiminin yaygınlaştığını ve dünya pazarlarına ihraç ettiklerini anlatan Uğur, 33 ülkeye avokado satıldığını dile getirdi.