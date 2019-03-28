Köşeye sıkışan yabancı borsayı patlattı

RECEP GENEL/SÖZCÜ

Seçime kısa bir süre kala dolardaki atakların önünü kesmek isteyen Merkez Bankası (MB) ve BDDK'nın yabancı yatırımcıların TL'ye erişimini zorlaştırmak için attığı adımlar borsada satış dalgasına neden olurken, tahvil faizleri de tırmanışa geçti. MB ile yabancı fonların bilek güreşine dönüşen mücadelesinde faturanın sürekli kabardığı belirtiliyor.

Ancak, iktidarın seçime kadar Londra piyasalarına baskı uygulama konusunda kararlı olduğu vurgulanıyor. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı tedbirlerle Londra'da TL'ye erişimin neredeyse imkansız hale gelmesi, döviz kurlarının gerilemesine neden oldu. Londra'da gecelik Swap faizi yıllık bazda yüzde 1.200'e kadar yükseldikten sonra yüzde 1.000 seviyesinde denge buldu. Bir hafta vadeli Swap faizi ise yüzde 295'i gördü.

3 GÜNDE 51.9 MİLYAR ERİDİ

TL'ye erişim güçlüğü yaşayan yabancı yatırımcılar kaynak ihtiyacını karşılamak için hisse senedi ve tahvil piyasalarında satışa geçti. Borsada hisselerin değer bazında yüzde 63'ünü kontrol eden yabancı yatırımcıların çıkmaya başlaması Borsa İstanbul'da deprem etkisi yarattı. Borsa İstanbul, güne yüzde 0.45 değer kazancıyla 97.820 puandan başladı. Gün içinde 90.581 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü yüzde 5.67 kayıpla 91.855 puandan kapattı. Borsa bir günde 5 bin 524 puan geriledi.

Bankacılık endekisinin günlük kaybı yüzde 7.62 oldu. Cuma günü 655.6 milyar lira piyasa değerine sahip BIST 100 endeksi dün 603.7 milyar liraya gerilerken, üç günlük kayıp 51.9 milyar lira oldu.

FAİZ VE CDS YÜKSELİYOR

Swap piyasasında sıkışan yabancıların Türk tahvillerini satmaya başlaması faizin yükselmesine neden oldu. Salı günü yüzde 19.98 seviyesinde olan 2 yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 20.53 ile yılbaşından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 16 Ocak'ta yüzde 17.98'e kadar gerilemişti.

Borçlanma maliyetini belirleyen Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas temerrüt sigortası (CDS) ise 441 puan ile 6.5 ayın zirvesine yerleşti.

TÜRK VARLIKLARI YATIRIMCI BULAMAZ

Finans piyasalarının kalbi Londra'da yaşanan bilek güreşinin uzun vadede Türk varlıklarına yabancı yatırımcı girişine ağır bir darbe vurabileceği belirtiliyor. Yabancı yatırımcıların Türk piyasalarına döviz girdisi sağladığına dikkat çeken uzmanlar, atılan adımların yatırımcıların güvenini azaltacağına işaret ediyor.

Ekonomistler, Türk piyasalarından yabancıların uzun vadeli çekilebileceğini, seçimden sonra yabancıları Türk varlıklarına yatırım yapmak için ikna etmenin artık çok zor olacağını vurguluyor.