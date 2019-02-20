KOSGEB çalışma saatleri 2019: KOSGEB hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

KOSGEB mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… KOSGEB sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? KOSGEB 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, KOSGEB çalışma saatleri 2019…

KOSGEB ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

KOSGEB, sabah 08:00'da açılır ve 12:30'a kadar çalışmaya devam eder. 12:30'da öğle molası veren KOSGEB, 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve 17:30'da kapanır. KOSGEB hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. KOSGEB ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez.

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Anafartalar Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

KOSGEB Telefon Numarası: 0 312 595 28 00

KOSGEB Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 1 567

KOSGEB çağrı merkezi 08:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

KOSGEB HAKKINDA

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan yani KOSGEB olarak bilinen kamu kurumudur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. 1990 yılında kuruluşu tamamlanmıştır.

KOSGEB'in başlıca görevleri, sanayide, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için teknoloji merkezleri, teknoparklar, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, işletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamaktır.