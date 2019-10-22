KOSGEB’den girişimciler için yeni destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “KOSGEB’in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak.” dedi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, tekstil sektöründe katma değerin artmasını önemsediklerinin altını çizerek, Bakanlık olarak bu alana yönelik çeşitli destekler sunduklarını söyledi.

‘OLUMLU SİNYALLER VAR’

Ekonomiye ilişkin göstergelerde olumlu sinyaller olduğunu aktaran Varank, “Faizler ve enflasyon düşüyor. İmalat sanayinde siparişler artıyor. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar art arda ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Hal böyleyken, reel sektörün de üretim yapmaya, daha fazla istihdam oluşturmaya istekli olması gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı boyunca halkımız, çağrılarımıza da kulak vererek, Türk lirasının arkasında ciddiyetle ve sağlam bir şekilde durdu. Çok şükür kurda ciddi dalgalanmalar yaşamadık. Aslında bu bile ekonomiye duyulan güvenin güzel bir göstergesi. Ekonomimizi daha da güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte bölgemizdeki meydan okumalarla mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. (AA)