Memuriyette B grubu kadroları tüm lisans mezunu olan ya da mezun olabilecek durumda olan kişilerin KPSS'ye (Kamu Personel Seçme Sınavı) girerek değerlendirildiği kadrolardır. KPSS ile genel kültür ve genel yetenek sorularına cevaplayacak olan B grubundaki kişiler çift yıllara denk gelecek şekilde iki yılda bir sınava tabi tutulmaktadırlar. En son 2018 yılında KPSS'ye giren B gurubu önümüzdeki yılda da sınava girebilecekler. Tek yıllarda yapılan KPSS’ye sadece lisans (4 yıllık) mezunu kişiler katılabilirken, çift yıllarda yapılan KPSS’ye lise, ön lisans ve lisans mezunu olan kişiler katılabilmektedir. 2020'ye girmemize az bir süre kala da lise, ön lisans ve lisans mezunları B grubu kadrolarını merak etmektedir. Peki, KPSS B grubu kadroları nelerdir? İşte konuyla ilgili haberimizin detayları…

KPSS B GRUBU KADROLARI NELERDİR?

– KPSS B kadroları; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans programındaki kadrolardır.

– KPSS A kadroları; Kaymakam, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı gibi kadrolardır. Memuriyet kadroları hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için ÖSYM’nin resmi internet sitesini http://www.osym.gov.tr linki ile ziyaret edebilirsiniz.