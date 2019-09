Kredi faiz hesaplama nasıl yapılır? Kredi faizini neler etkiler?

Kredi hesaplaması yapmak, bu iş ile çok bağlantılı olan kişiler dışında içinden çıkılması zor görünen bir durumdur. Peki, kredi kullanmadan önce bu hesaplamayı nasıl yapabiliriz?

KREDİ FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kredi ödeme planı oluşturulurken aylık ödemeler sabitlenerek kredi taksit tutarı belirlenir. Daha sonra her ay ödenecek kredi faizi ve vergiler aylık taksitten düşülerek kredi anapara ödemesi hesaplanır. Bu kredi hesaplama yönteminde her taksit ödemesinde kalan anapara tutarı azaldığı için ödenen faiz tutarı da her taksitte gittikçe azalır.

Kredi Araştırırken Nelere Dikkat Etmeli

• Bankaları kredi maliyet oranı üzerinden kıyaslayın.

• Mümkün olduğunca çok bankadan kredi hesaplaması yapın.

• Ödeyebileceğiniz taksit tutarını net olarak belirleyin.

• Farklı ödeme planı ve vade seçeneklerini inceleyin.

• Sadece bilgi almak için kredi başvurusu yapmayın.

• Yaptırılması zorunlu tutulan sigortaları öğrenin.

FAİZ ORANLARI HANGİ DURUMLARDA DEĞİŞİR?

Kredi faiz oranları kredi türüne ve vadeye göre değişkenlik gösterir. Konut kredisinde ev teminatının olması faiz oranlarını daha düşük seviyede tutarken ihtiyaç ve taşıt kredilerinde oranlar biraz daha yüksek seviyededir. Faiz oranları temelde sosyal, ekonomik ve siyasi iç etkenlere göre belirlenmekle birlikte, dünya piyasalarının genel seyrinden de etkilenmekte. Basit anlamda bu belirleme ölçütlerinden herhangi birinde olumlu bir gelişme olması durumunda faiz oranları düşerken, olumsuz bir gelişme olması durumunda faiz oranları yükselir. Ayrıca kredi notu, iş ve maaş durumuna göre tüketici özelinde faiz oranları değişkenlik gösterebilir.

Kredi Hesaplarken Dikkat Edilmesi Gereken Maliyet Kalemleri

Dosya masrafı: Bankalar ve kredi kuruluşları, kullandırdıkları tüm kredi türleri için kullanılan kredi tutarının en fazla binde 5’i oranında dosya masrafı tahsil edebilir. Detaylı bilgi için Dosya Masrafı Hesaplama sayfamızı ziyaret edin.

Ferdi kaza ve hayat sigortası: Tüm kredi türlerinde bankanın inisiyatifinde talep edilebilir ancak zorunlu değildir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK): Konut kredisi ve konut teminatlı ihtiyaç kredilerinde zorunlu tutulur.

Konut sigortası: Konut kredisi ve konut teminatlı ihtiyaç kredilerinde banka tarafından talep edilir ve genellikle kullandırılan her kredi için yaptırılır, ancak zorunlu tutulamaz.

İpotek masrafı: Konut kredisi ve konut teminatlı ihtiyaç kredileri için ödenen, tapuda gerçekleşen ipotek işlemlerine karşılık gelen masraf kalemidir.

Ekspertiz ücreti: Konut kredisi ve konut teminatlı ihtiyaç kredileri için ödenen, konutun değerini belirlemek için yapılan ekspertiz işlemlerini karşılayan masraf kalemidir.

Kredinin Toplam Maliyeti: Kredi ile ilgili vade boyunca oluşan tüm maliyetlerin toplamıdır. Anaparaya toplam faiz hesaplamasının ve tüm masraf kalemlerinin eklenmesi ile bulunur.