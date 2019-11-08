Kredi faizlerinde son durum

Konut kredisinde en avantajlı faiz oranını kamu bankaları sunarken bazı özel bankalar faizlerini düşürmeye başladı. Düşen faiz oranları yeni kredi alacaklar için bir fırsat olduğu gibi aynı zamanda mevcut kredisini yapılandırmak isteyenler için de büyük bir fırsat.

Bankaların son ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir?

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranı 2019'un en iyi seviyesinde. Özel bankaların %1,08'den başlayan faiz oranları, tüketicinin ertelediği ihtiyaçlar için büyük bir fırsat sunuyor. En uygun ihtiyaç kredisini bulmak için bankaların web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Tüm bankaları aynı anda görmenizi sağlayan karşılaştırma sitelerinden de ihtiyaç kredisi hesaplamak için destek alabilirsiniz. Karşılaştırma sitelerinden biri olan kredi danışmanlık şirketi Hangikredi.com CEO’su Oray Durmazoğlu'na göre sadece ihtiyaç kredisinde değil konut ve taşıtta da düşen faiz oranları hem ertelenen ihtiyaçlar için hem de yapılandırma yapmak isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak bir fırsat. Konut fiyatları artabileceğinden, şu an süren kredi-konut fiyatı dengesi özellikle ev sahibi olmak isteyenler için oldukça avantajlı.

İhtiyaç kredisi başvuru koşulları nedir?

İhtiyaç kredisine başvurmak için gereken en önemli koşul kredi notunun yüksek olması. Bankanın kredi başvurusunu onaylama kararının yanı sıra faiz oranını da etkileyen kredi notu, finansal geçmişinize göre şekilleniyor. Kredi notunuz risksiz grupta yer alıyorsa bir diğer koşul olarak banka, gelir durumunuz ve sigortalılık sürenize bakıyor.

Gelir durumu alabileceğiniz kredi tutarını etkiliyor. Yasal olarak aylık taksit ödemelerinin toplam tutarı belgelenebilir hane gelirinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde düzenlenir. Yani, ödeyebileceğinizin çok üstünde kredi talebinde bulunursanız banka bu talebi onaylamayacaktır. Sigortalılık süresi ise gelirinizin sabit olduğunu anlama konusunda bankaya bir ipucu verdiğinden oldukça önemli. Bankadan bankaya değişiklik gösterebilse de kredi başvurunuzun onaylanabilmesi için minimum 3 aylık sigortanız olmalıdır.