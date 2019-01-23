Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası yapılandırma kampanyaları… Kredi kartı borç yapılandırma kampanya detayları!

Ziraat Bankası’ndan sonra kredi kartı borç yapılandırma için farklı bankalar da adım attı. Vakıf Bankası ve Halkbank da kredi kartı borç yapılandırması kampanyası başlattı. Bu kampanyalardan faydalanmak isteyenler kredi kartı borç yapılandırma detaylarını merakla araştırıyor.
HALKBANK KREDİ KARTI YAPILANDIRMA KREDİSİ
Kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1,10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkânından yararlanabilecek. “Halk Destek Kredisi”ni kullanmak isteyenlerin, gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturmaları da mümkün olabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Arslan, şunları kaydetti:
“Adını halktan alan bir banka olarak, halkımızın her türlü finansal ihtiyacına yanıt vermek önceliğimiz. Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklar. Bu kredimizle müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız.”
31 ARALIK 2018'E KADAR OLAN BORÇLAR KAPSAMDA
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir. Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir.”
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
“Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır. Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunulmaktadır.
Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Birleştiren İhtiyaç Kredisi kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.
VAKIF BANK KREDİ KARTI YAPILANDIRMA KAMPANYASI
Vakıfbank bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile takipteki ticari kredi faizlerinin sıfırlanmasına yönelik paket açıkladı.
Vakıfbank'tan yapılan yazılı açıklamada, pakette kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki kredilerin ödemesiz dönem ve düşük faiz oranıyla yapılandırılması ve takipteki kredilerin faizlerinin sıfırlanmasının yer aldığı ifade edildi.
Bu kapsamda bireysel kredi kartı borçluları aylık yüzde 1.1 faiz oranıyla 24 aya; aylık yüzde 1.2 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle borçlarını yapılandırabilecekler.
Kampanyadan Vakıfbank bireysel kredi kartı müşterileri, Vakıfbank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek.
Açıklamada ayrıca Vakıfbank'taki borçları 3 milyon TL'nin altında olan ve geçen yılsonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunanlara da altı aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma imkânı tanındığı ifade edildi.
Bireysel müşteriler borçlarını üç ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle, ticari segmentteki müşteriler de altı ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0.98'den başlayan faiz oranlarıyla yapılandıracak.
Banka ayrıca, 2018 yılsonundan önce 100,000 TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası faizlerini sıfırlayacağını belirterek, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabileceğini duyurdu.
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