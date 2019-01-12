Kredi kartı borçlarında en riskli il hangisi?

Kredi kartları Türkiye'nin sosyal yaralarından biri. Ziraat Bankası seçim öncesi uygun faiz ile vatandaşın kredi kartı borçlarını yapılandırıyor. 2005 yılında 133 bin vatandaş kart borcunu ödeyemez durumdaydı, şimdi borcunu ödeyemeyen kredi kartı sahibi 680 bini aştı. Kişi başına ortalama en yüksek bireysel kredi kartı riski 3.901 TL ile Ankara’da onu 3.839 TL ile Adana ve 3.699 TL ile İstanbul izliyor. Kredi kartı riski en fazla artan il Bingöl.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ziraat Bankası'nın uygun faiz ile vatandaşın kredi kartı borcunu yapılandıracağını açıklaması halkta heyecan yarattı. Bankalar Birliği’nin verilerine göre; Ocak-Ekim 2018 dönemi itibariyle bireysel kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı

İçinde bulunduğumuz ekonomik krizle birlikte kredi kartı borçları sosyal bir yaraya dönüşürken Türkiye benzer bir sürece 2005 yılında da girmişti. Türkiye o dönem 2001 krizinin etkilerini üzerinden atmaya çalışıyordu.

Dönemin Ankara Sanayi Odası Başkanı Sinan Aygün'ün verdiği bilgilere göre 133 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemez durumdaydı. Tasfiye olacak kredi kartları borcu ise eski para ise 1 katrilyon 73 lira idi. (Bugünkü para ile 1 milyar 73 milyon TL) Kredi kartı başına ortalama borç ise 550 dolar olarak ifade ediliyordu.

EN YÜKSEK RİSK GRUBU 10 BİN-25 BİN TL

Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin yılın ilk 7 ayını kapsayan verilerine göre limit aralıklarına göre riskin toplam içerisindeki payı en yüksek 10 bin TL-25 bin TL arasındaki kartlarda bulunuyor. En düşük risk grubu ise limiti 1.000 TL altındaki kartlarda.

KİŞİ BAŞI EN YÜKSEK BİREYSEL RİSK ANKARA’DA

Kişi başına ortalama en yüksek bireysel kredi kartı riski 3.901 TL ile Ankara'da onu 3.839 TL ile Adana ve 3.699 TL ile İstanbul izliyor.

Tasfiye olunacak kredi kartı borçlarında ise en yüksek 10 il arasında yüzde 9.1 ile Adana birinci, yüzde 9.0 ile Diyarbakır ikinci yüzde 7.8 ile Gaziantep üçüncü.

Türkiye’de 25 milyon 200 bin kredi kartı bulunuyor. Eylül 2018 verilerine göre Son 12 ay içerisinde bireysel kredi kartı riski en fazla büyüyen il yüzde 24.6 ile Bingöl onu yüzde 22.6 ile Hakkari izliyor.