Bankalar müşterilerine verdikleri bazı hizmetleri için belirli miktarlarda ücret talep etmektedir. Bu hizmetlerin en bilineni kredidir. Herhangi bir bankadan bireysel ya da kurumsal kredi talep eden vatandaş, çekeceği kredi miktarının yanı sıra bir de kredi tahsis ücreti ödemektedir. Bankalar, tüm bu kredi sürecinde talebi, kişiyi ya da kurumu incelemek için bir takım hazırlıklar yapar ve tüm bu hazırlıklar çerçevesinde yapmış olduğu masrafı müşteriden temin etmektedir. İşte bankaların kişilerden kestiği masraflar bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Peki, halk arasında dosya masrafı olarak da bilinen kredi tahsis ücreti ne demek? Kredi tahsis ücreti olarak alınan ücret ne kadardır? İşte bankalardan kredi çekmeye hazırlanan kişilerin kredi tahsis ücreti ile ilgili önceden bilmesi gerekenlerin yer aldığı haberimizin detayları…

KREDİ TAHSİS ÜCRETİ NE DEMEK?



Kredi tahsis ücreti, kredi işlemleri için bankaların talep ettikleri ek bir ücrettir. Hem bireysel kredilerde hem de kurumsal kredilerde uygulanan kredi tahsis ücreti, bankanın kredi almak isteyen müşterisi hakkında yaptığı araştırma ve krediyi verme süresince yaptığı masrafların tamamıdır. Bunlar evrak, kağıt, kırtasiye masraflarının yanı sıra banka personelinin gösterdiği emek ve zamanda katılarak müşteriden çekeceği kredi miktarına ek olarak istenir. Kısaca dosya masrafı olarak da bilinen kredi tahsis ücreti, talep edilen kredi tutarının en fazla 5/1000 oranı kadar tahsil edilebilir.

Halk arasında dosya masrafı olarak bilinen kredi tahsis ücretini aslında aynı şey değildir. Bankaların kredi kullanımı gerçekleşirken dosya masrafı olarak 5/1000 oranında ücret kesiyordu. Ancak Yargıtay'ın kararı ile dosya masraflarının iadesine ilişkin düzenleme getirilmesinden sonra bankaların müşterilere dosya masrafı tutarlarının iade edilmesi zorunlu kılındı. Kredi tahsis ücreti de dosya masrafı ile aynı oranda olmasına karşılık farklı bir masraf türüdür. Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca bankalara Kredi tahsis ücreti talep etme hakkı tanınmıştır.