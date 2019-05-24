Kreş yardımı nasıl alınır? Kreş yardımı alabilmek için gerekli şartlar…

Hem anne hem de babası çalışan çocukların kreşe gidebilmeleri ve güvencede olabilmeleri için devlet tarafından kreş yardımı adı altında destek verilmektedir. Kreş desteğinden faydalanabilmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüklerine başvurmak gerekiyor. Peki, Kreş yardımı nasıl alınır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KREŞ YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Hem anne hem de babası çalışan çocukların kreşe gidebilmeleri ve güvencede olabilmeleri için devlet tarafından kreş yardımı adı altında destek verilmektedir. Kreş masraflarının daha rahat karşılanabilmesi, anne ve babaların maddi sıkıntı çekmeden çocuklarını kreşe gönderebilmeleri adına bu yardım yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla yapılan bu yardımdan;

– Hem anne hem de babanın çalıştığı durumlarda,

– Eşi vefat etmiş ya da yasal olarak boşanmış anne veya babalar,

– Çalışmak zorunda olan ve yalnız yaşayan anne ya da babalar faydalanabilmektedir.

– Anne ya da babanın kreş parası alabilmesi için yapılan incelemelerde öncelik maaş miktarlarına verilmektedir. Maaş miktarı düşük olan anne ya da babalar bu yardım konusunda öncelik verilmektedir. Genel olarak bir anne ya da babanın bu yardımdan faydalanabilmesi için;

– Çocukların 0 ila 5 yaş arasında olması,

– Maddi açıdan zorluk çekilmesi sebebiyle kreş parasının ödenememesi,

– Annenin çalışması,

– Annenin ya da babanın dul ve çalışıyor olması,

– Anne ve baba çalışıyor olması fakat maddi durumlarının kötü olması ve evlerinin kira olması gerekmektedir.

KREŞ YARDIMI ŞARTLARI

Maddi olanaksızlıklar neticesinde çalışma hayatını bırakamayan ve bu sebeple çocuklarını kreşe göndermek isteyen anne ya da babalar için kreş parası başvurusunda bulunmak mümkündür. Bu yardımdan faydalanılabilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir.

Kreş parası için öncelik maddi sıkıntı yaşayan, geçim sıkıntısı çeken ve çalışmak zorunda olan annelere verilmektedir. Çok nadirde olsa eşi vefat etmiş olan ya da boşanmış olan ve geçim sıkıntısı çeken babalara bu yardım verilmektedir. Çalışan annelere kreş yardımı şartları şunlardır:

Başvuru sahibi anne ya da babanın Türk vatandaşı olması zorunludur.

– Annelerin yapacağı başvurularda aldıkları maaşların asgari ücret ya da asgari ücret altında olması gerekmektedir.

– Babaların yapacağı başvurularda ise aldıkları maaşın aile geçimine yetmeyecek kadar az olması gerekmektedir.

– Annelerin başvuruda bulunabilmesi için eşinden ayrılmış ya da eşinin vefat etmiş olması gerekmektedir.

– Maddi durumu kötü olan, evleri kira olan anne ve babalar yardım için başvuruda bulunabilmektedir.

– Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması durumunda, çocuğa bakan kişilerin maddi durumu kötü ise bu yardım için başvuruda bulunulması mümkündür. Böyle bir başvuru için devlet öncelik hakkı tanımaktadır.

– Anne ve babanın her ikisinin de çalışıyor olması durumunda maaşları toplamı 5 bin TL'yi geçiyorsa bu yardım için başvurular kabul edilmeyecektir.

– Annenin çocuğa bakmakla yükümlü olması ve babanın işsiz olması durumunda başvuru yapılabilmektedir.

– Anne ve babanın maaşlarının çocuğa bakmaya yetecek kadar yüksek olmaması gerekmektedir.

– Ailede çocuğa bakabilecek herhangi bir kimsenin bulunmaması gerekmektedir.

Bu yardımın sağlanabilmesi için ailenin çocuğu mutlaka kreşe vermesi gereken şartların oluşması fakat kreşin ücretinin hiçbir koşulda karşılanamıyor olması gerekmektedir. Bu şartlara uygunluk sağlandığı noktada kreş parası yardımı alınabilmektedir.

KREŞ YARDIMI BAŞVURUSU

Kreş parası başvurusu öncelikli olarak işverene yapılmalıdır. İşverene yapılması mümkün değilse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı merkezlere gidilerek başvuru yapılabilmektedir. Başvuru için gerekli olan evraklar şu şekilde sıralanabilmektedir;

– Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

– Kreş parası için başvuru formu

– Maaş bordrosu (Çalışan işyeri tarafından onaylanmış olmalıdır.)

– İkametgâh belgesi

– Kirada oturanlar için kira kontratı

– Nüfus kayıt örneği

Başvurunun sonuçlanması en geç bir ay içerisinde gerçekleşmekte olup sonuç ile ilgili bilgilendirme başvuru sahibine iletilmektedir. Bunun yanı sıra sonuçların sorgulama işlemi hem online olarak hem de telefon aracılığıyla yapılabilmektedir.