Çalışan annelere destek için başlatılan krem yardımı son zamanlarda internet arama motorlarında yoğun olarak aramakta. Bebek sahibi olduktan olduktan sonra çalıma hayatına geri dönen anneler için verilen krem yardımı “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” kapsamında birçok anneye ulaşmaya başladı. Kreş yardımı başvuru süreci resmi olarak 15 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başladı. Ancak detaylar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar “Kreş yardımı şartları nelerdir? Kreş yardımı projesi hangi şehirlerde hayata geçirildi? Kreş yardımı ne kadar?” gibi soruların cevabını hala araştırmaktadır. İşte konuya ilişkin ayrıntıları öğrenebileceğiniz haberimiz…

KREŞ YARDIMI NE KADAR?

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” kapsamında 10 bin 250 kadına ulaşılması bekleniyor. Çocuğunu kreşe göndererek çalışma hayatına başlayan annelere aylık 100 euro destek verilecek. Anneler bu yardımdan 24 ay yararlanabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Avrupa Birliği Delegasyonu'nun birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde, belirlenen kreş yardımı Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya’da yaşayan illerinde başlandı. Proje 0-60 ay arasında çocuğu bulunan annelerden, 4A'lı sigortalı olarak çalışanlar yararlanabilecek.

Kreş yardımı kapsamındaki anneler için Halk Bankası'ndan euro ve TL hesabı açtıracaklar. Kreş, anaokulu veya gündüz bakımevlerine banka kanalıyla ödeme yaptıklarına dair dekontları Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermelerinin ardından, yapılacak kontroller neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annelerin banka hesaplarına gerekli ödemeler yapılacak.

Kreş yardımının yanı sıra proje kapsamında destek sağlanacak ilk 13 bin anneye, ilk ay 100 euro kırtasiye gideri ödemesi de yapılacak. Bu sayede ilk 13 bin anne ilave 100 euro destekten faydalanacak. Bu destek anne sayısı 13 binin üzerine çıktıktan sonra sona erecek.