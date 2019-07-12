Kreş yardımı nedir, nasıl alınır?

27 Mart 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanıp uygulamaya giren kreş yardımı, devletin çalışan annelere sağladığı bir hizmettir. Çalışmaya başlayacak ve çocuğunu kreşe vermeye hazırlanan annelerin detayları merak ettiği bu kreş yardımı nedir ve nasıl alınır? Kreş yardımı ne kadardır? Şartları nelerdir? İşte tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız detaylı haberimiz…

KREŞ YARDIMI NEDİR, NASIL ALINIR?

Annesi ve babası çalışan çocukların kreşe gidebilmesi, kendi yaşıtlarıyla güvenli bir ortamda zaman geçirmeleri için devlet tarafından aileye kreş yardımı adın altında destek verilmektedir. Kreş masraflarını ve çocuğun bakımı için gereken masrafları hafifletmek adına verilen bu yardım anne ve babalar için iyi bir maddi destektir. Bu sayede çocuklar anne ve babaları çalışırken kreşe gönderilerek onlar için daha uygun ortamlar sağlanabilmektedir.

KREŞ YARDIMI HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

Kreş yardımı alınabilmesi için;

– Hem anne hem de babanın çalışıyor olması,

– Eşi vefat etmiş ebeveynler,

– Yasal olarak boşanmış çiftler,

– Yalnız yaşayan ve çalışan anne babalar

– Çocukların 0 ila 5 yaş arasında olması,

– Kreş yardımından yararlanacak anne ve babanın maaş miktarının düşük olması (bunun için gerekli incelemeler yapılır ve maaş miktarı düşük olan anne ve babaya öncelik verilir.

– Maddi zorluklardan dolayı kreş parasının ödenemiyor olması gerekmektedir.

KREŞ YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Kreş yardımı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Yardımı alabilmek için başvuruda bulunan ailelerde aranan şartlar ise;

– Başvuran ailenin TC vatandaşı olması gerekmektedir.

– Annelerin yapacağı başvurularda aldıkları maaşların asgari ücret ya da asgari ücret altında olması gerekmektedir.

– Babaların yapacağı başvurularda ise aldıkları maaşın aile geçindiremeyecek kadar az olması gerekmektedir.

– Yardıma annelerin başvurması için eşinden ayrılmış ya da eşinin vefat etmiş olması gerekiyor.

– Maddi durumu kötü, evi kirada olan anne babalar yardıma başvurabilir.

– Anne babası vefat eden çocuğun bakımını üstlenen kişiler de kreş yardımına başvurabilirler. Bu başvurular daha önceliklidir.

– Anne ve babanın toplam maaşları 5 bin TL'yi geçiyorsa yardım alamazlar.

– Babanın işsiz olması durumunda çalışan anne başvuruda bulunabilir.

– Aile de çocuğa bakacak başka kimsenin olmaması gerekmektedir.