Kristal Kule ışıklarını kapatıyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2019 teması, “Doğa ve İnsan için Yeni Bir Başlangıç” olarak belirlenen etkinlik kapsamında WWF, doğadaki kayba dikkati çekmeyi ve insan-doğa ilişkisine yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de WWF-Türkiye öncülüğündeki Dünya Saati 2019 etkinliği bu yıl 6 Nisan Cumartesi 20.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. WWF'nin 2007 yılında başlattığı dünyanın en büyük çevre hareketlerinden biri sayılan Dünya Saati etkinliği kapsamında geçen yıl 135 ülke, 3 binden fazla kurum ışıklarını söndürdü ve 7 kıtadan 2 milyar insan, organizasyon ve iş yeri, iklim değişikliğine dikkati çekmek için harekete geçti.

Dünya çapında milyarlarca insan, anıt ve kurumun, bir saatini, ışıklarını söndürmek, etkinliklere ev sahipliği yapmak, doğadaki kayba dikkati çekmeye ve iklim değişikliği için sesini yükseltmeye ayırdığı bu güne, QNB Finansbank da aralarında Kristal Kule'nin de olduğu 10 binasında aydınlatmaları bir saatliğine kapatarak destek olacak ve “Dünyayı Birlikte Korumak Mümkün” diyecek.

AA