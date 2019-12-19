Kritik gün 5 Şubat! Google ifadeye çağrıldı

Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 5 Şubat 2020 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

ŞİKAYETÇİ KİŞİLER 27 OCAK 2020 YILINA KADAR BAŞVURABİLİR

Rekabet kurumu tarafından yaılan açıklamada, “Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 27 Ocak 2020 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. ” ifadeleri kullanıldı.